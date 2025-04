Virginia Giuffre, que acusó al príncipe Andrés de agresión sexual, herida en accidente

Virginia Giuffre, víctima de tráfico sexual del esquema creado por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, resultó herida en un "grave accidente", informó el martes su agente.

Giuffre -que acusó al príncipe Andrés de Inglaterra de haberla agredido sexualmente cuando tenía 17 años- "está recibiendo atención médica en el hospital", dijo su agente Dini von Mueffling en una declaración a la AFP.

Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, vivía en Perth, Australia Occidental, pero no está claro dónde o cuándo tuvo el accidente.

En una foto publicada en su cuenta en Instagram el lunes, Giuffre aparecía con heridas y hematomas en su rostro, en particular en torno al ojo izquierdo.

"Tengo (un cuadro de) insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, (y) me han traslado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez", decía su alarmante mensaje.

Según se deduce de su mensaje, un bus escolar habría embestido su auto.

La policía de Australia Occidental informó de que había localizado un accidente en el que se había visto implicado un autobús la semana pasada -un incidente menor al norte de Perth el 24 de marzo-, pero que no se había registrado ningún herido.

Giuffre acusó al fallecido multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein de utilizarla como "esclava sexual".

El príncipe Andrés negó su acusación de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras llegar a un acuerdo millonario con ella.

