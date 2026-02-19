Visa cierra acuerdo con Prisma y Newpay para impulsar su presencia en Argentina

19 feb (Reuters) - El gigante de las tarjetas de pago Visa dijo el jueves que comprará las plataformas de pago Prisma y Newpay a la firma de capital privado Advent International, reforzando su presencia en Argentina.

El acuerdo ayudará a Visa a acelerar la adopción de tecnologías como la tokenización, la autenticación biométrica y las herramientas inteligentes de riesgo para consumidores y empresas en todo el país.

La empresa no informó el monto pautado para la compra.

"Vemos oportunidades significativas para ampliar la adopción de pagos digitales y modernizar los servicios financieros, las capacidades y la infraestructura en todo el país", dijo Gabriela Renaudo, gerente de Visa Argentina y Cono Sur.

Los términos de la transacción no fueron revelados. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2026.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)