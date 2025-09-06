Visa de Oro News de fotoperiodismo al irlandés Ivor Prickett

El premio Visa de Oro News, el más prestigioso del festival de fotoperiodismo Visa para la Imagen, fue otorgado el sábado en Perpiñán a Ivor Prickett de The New York Times por su trabajo sobre la guerra en Sudán.

Recompensado por su reportaje sobre la batalla de Jartum, que opuso al ejército sudanés a la milicia paramilitar FSR (Fuerzas de Apoyo Rápido) entre 2023 y 2025 por el control de la capital del país, el fotógrafo irlandés expresó "su gran sorpresa", y agregó que es "un gran honor" para él.

Sus fotos muestran la cotidianidad de la guerra civil, con sus destrucciones materiales y el sufrimiento de una población que trata de sobrevivir en condiciones muy difíciles, al mismo tiempo que es "fuerte pese a lo que sucede".

El premio Visa de Oro Magazine fue entregado el viernes por la noche al fotógrafo sudafricano de Getty Images, Brent Stirton, por su reportaje sobre el Parque Nacional de los Virunga, el más antiguo y más grande de África, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El Visa de Oro de la Ciudad de Perpiñán Rémi Ochlik fue otorgado al italiano Alfredo Bosco por su trabajo sobre la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas en Irak.

cor-dmc/swi/eg/atm