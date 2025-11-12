Visa habilita los pagos directos entre monederos digitales con stablecoins a través de Visa Direct

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Visa ha anunciado un "innovador" programa piloto, en el marco del Web Summit, que permite a empresas y plataformas realizar pagos entre monederos digitales de stablecoins directamente.

A través de Visa Direct, como detalla la compañía en un comunicado, los pagos pueden realizarse en moneda tradicional, mientras que los destinatarios pueden optar por recibir los fondos en stablecoins respaldadas por el dólar estadounidense, como USDC. De este modo, las transferencias transfronterizas "resultan más rápidas y sencillas", con la posibilidad de disponer del dinero en cuestión de minutos.

Esta innovación amplía el alcance de Visa Direct al ofrecer una reserva de "valor estable", y un acceso "más ágil" a sus fondos, incluso en mercados afectados por la volatilidad de la moneda o con una infraestructura bancaria limitada.

"Lanzar pagos con stablecoins supone ofrecer un acceso verdaderamente universal al dinero, disponible en minutos en lugar de días, para cualquier persona y en cualquier lugar del mundo", ha señalado el director general de Visa en España, Eduardo Prieto. "Ya sea un creador que desarrolla su marca digital, una empresa en proceso de expansión internacional o un profesional que opera a nivel transfronterizo, todos se benefician de una gestión de pagos más ágil y flexible", ha sostenido.

Según el nuevo estudio Monetized, Visa 2025 Creator Economy Report, el acceso rápido a los fondos es el principal motivo por el que los creadores de contenido digital prefieren los métodos de pago digitales. Asimismo, el 57% de los encuestados ha señalado la disponibilidad inmediata del dinero como la razón principal para elegir este tipo de soluciones al cobrar por su trabajo creativo.

La solución de pagos con stablecoins de Visa Direct establece un nuevo estándar en la experiencia de pago digital, con transferencias disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, y recepción casi instantánea de los fondos, sin las limitaciones horarias del sistema bancario tradicional. Además, cada transacción se registra de forma permanente en blockchain, lo que facilita la auditoría, el cumplimiento normativo y la confirmación del recibo.

Por último, la posibilidad de convertir los fondos a moneda local garantiza un acceso seguro, ágil y sencillo al dinero digital.

El programa piloto está dirigido a empresas internacionales, marketplaces, plataformas de economía creativa y gig economy, fintechs y usuarios con monederos compatibles con stablecoins, siempre que cumplan los requisitos de verificación de identidad y los procesos de prevención del blanqueo de capitales. La iniciativa prevé ampliar su alcance en 2026, en línea con la evolución de la demanda y de los marcos regulatorios internacionales.