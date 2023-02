22/02/2023 Fútbol.- Visa lanza junto a Liga F y LaLiga la II 'The Second Half' en España. La compañía de pagos digitales Visa ha anunciado el lanzamiento de la segunda edición de 'The Second Half' en España, un plan puesto en marcha contando por primera vez con Liga F y que pretende ayudar a jugadoras y exjugadoras en su carrera profesional cuando éstas se retiren del fútbol. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES VISA