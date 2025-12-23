Visa: las ventas suben un 4,2% en las primeras semanas de compras navideñas, más despacio que 2024

NUEVA YORK (AP) — Los consumidores aumentaron su gasto, particularmente en artículos como dispositivos y ropa, durante las primeras siete semanas del período de compras festivas. Sin embargo, el ritmo fue más lento que el año pasado debido a preocupaciones sobre los precios más altos y otras inquietudes económicas, según nuevos datos de Visa publicados el martes.

Desde el 1 de noviembre hasta el domingo, las ventas navideñas aumentaron un 4,2%, un ritmo más lento que el incremento del 4,8% durante el mismo período del año pasado, según la división Visa Consulting & Analytics de la compañía, que analizó un subconjunto de datos de la red de pagos de Visa en Estados Unidos.

La cifra incluye todos los métodos de pago, incluyendo efectivo y tarjeta.

Los datos, que excluyen las ventas de concesionarios de automóviles, estaciones de servicio y restaurantes, no están ajustados por inflación, incluyendo el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Cuando se ajustan, las ventas minoristas aumentaron un más modesto 2,2% durante ese período, según el principal economista de Visa en Estados Unidos, Michael Brown. Eso se compara con el aumento de ventas ajustado por inflación del 3% del año pasado.

"Desde luego no es una temporada espectacular", dijo Brown a The Associated Press. "Es una temporada navideña promedio dada la preocupación por el crecimiento macroeconómico, la inflación. Todavía hay mucha incertidumbre entre la población consumidora".

Los minoristas han descrito a los compradores como selectivos al hacer compras navideñas, que eligen centrarse en regalos para debajo del árbol en lugar de decoraciones navideñas como adornos para el árbol, por ejemplo. Muchos hogares sufren ante los precios más altos en comestibles, alquiler y bienes importados afectados por aranceles. El último informe de empleo, publicado por el Departamento de Trabajo la semana pasada, también muestra un panorama laboral desalentador.

Como resultado, el ánimo de los consumidores ha sido sombrío, aunque mejoró el mes pasado a medida que las preocupaciones sobre la inflación disminuyeron un poco, según la Universidad de Michigan.

Cuando se recopilen todos los números, Visa espera que los datos de ventas navideñas estén más o menos en línea con su predicción de un aumento del 4,6% en las ventas para el período combinado de noviembre y diciembre.

Aún están por venir varios de los 10 días más ocupados de la temporada de compras navideñas, incluyendo el martes, el día después de Navidad y el sábado después de Navidad, según Sensormatic, que monitorea el tráfico peatonal en tiendas minoristas.

Los datos de Visa están en línea con el pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial más grande de la industria minorista del país. Se espera que las ventas en noviembre y diciembre estén entre 1,01 billones y 1,02 billones de dólares. Eso representaría un aumento del 3,7% al 4,2% respecto al año pasado.

Predecir la temporada de compras ha sido un desafío ya que el cierre del gobierno federal de 43 días retrasó los informes económicos, incluidos aquellos que cubren las cifras mensuales de ventas minoristas. El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente.

La semana pasada, el Departamento de Comercio informó que las ventas en minoristas y restaurantes de Estados Unidos no cambiaron en octubre respecto a septiembre en un informe retrasado por más de un mes. Un gran lastre en los datos de octubre fue una caída en las ventas de vehículos de motor y concesionarios de partes de vehículos, afectadas por la expiración de subsidios del gobierno federal que redujeron la demanda de autos eléctricos a batería.

Según Visa, las ventas de comercio electrónico aumentaron un 7,8% durante las primeras siete semanas del período, impulsadas por promociones que comenzaron temprano en la temporada.

Aún así, las compras en tiendas físicas dominan: el 73% del volumen de pagos navideños fue en tiendas físicas, mientras que el 27% del gasto minorista ocurrió en línea, dijo Visa.

Las ventas en grandes almacenes, o cadenas asequibles como Target y Walmart que venden todo tipo de productos, aumentaron un 3,7%, dijo Visa.

La electrónica ha emergido como la categoría más popular, con un aumento en las ventas del 5,8% durante este período, impulsada en parte por dispositivos alimentados por inteligencia artificial, dijo Visa.

Los aranceles jugaron un papel clave en cómo compraron los consumidores, dijo Brown.

Las ventas de ropa y accesorios se aceleraron a un ritmo del 5,3% del 1 de noviembre al 21 de diciembre desde un aumento del 4,1% el año pasado. La categoría no se vio tan afectada por los aranceles como otras áreas, como la decoración navideña para el hogar, que se fabrica predominantemente en China, dijo Brown. Esa categoría vio un escaso aumento del 0,8% en las ventas.

Y un mercado de la vivienda aún débil afectó las ventas de artículos de mejora del hogar como materiales de construcción y accesorios de jardín, que registraron un aumento del 1% en las ventas, dijo Visa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.