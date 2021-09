13-09-2021 Fútbol.- Visa y LaLiga lanzan 'The Second Half', formación para que las futbolistas desarrollen una carrera profesional. La compañía de pagos Visa ha anunciado el lanzamiento en España de 'The Second Half', un programa de desarrollo profesional impulsado en colaboración con LaLiga para ayudar a mujeres deportistas en su carrera profesional una vez se retiren del fútbol. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES GUILLERMO MARTINEZ