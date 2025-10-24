Viscofan aumenta un 3,7% su beneficio neto en el tercer trimestre

24 oct (Reuters) - Viscofan SA:

* REPORTÓ el jueves unos ingresos del 3T de 318,1 millones de euros

* Beneficio neto 3T 38,9 millones de euros,

* EBITDA 3T 73,1 millones de euros

* Las inversiones en 9M25 son de 54,8 millones de euros (42,6 millones de euros en 9M24), en línea con el objetivo de 75 millones de euros marcado para el año

* El consejo estima que el importe bruto del dividendo a cuenta será de, al menos, 1,40 euros por acción, a pagar el 17 de diciembre

