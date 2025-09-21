Viscofan lanza este lunes una recompra de acciones de hasta US$40 millones en el marco de su dividendo flexible

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Viscofan pondrá en marcha mañana, 22 de septiembre, un programa de recompra de acciones de hasta 40 millones de euros para instrumentar su sistema de retribución flexible. Mediante este programa, Viscofan reducirá su capital social vía amortización de acciones propias para evitar la dilución de aquellos accionistas que opten por recibir en efectivo el dividendo a cuenta de los resultados de 2025 aprobado por el consejo de administración, cuyo importe bruto será de, al menos, 1,40 euros por acción.

En caso de que, en ejecución del programa de recompra, Viscofan adquiriese un número de acciones superior al necesario para evitar la dilución, éstas permanecerían en autocartera de forma transitoria y se amortizarían en el siguiente programa de retribución flexible. El importe monetario máximo de esta recompra de acciones será de 40 millones de euros y en ningún caso el número de acciones a adquirir podrá exceder de 680.000, aproximadamente un 1,46% del capital social de la sociedad. A fecha de hoy, Viscofan cuenta con 550.863 acciones en autocartera.

Las acciones se adquirirán a precio de mercado y no se comprarán acciones a un precio superior al más elevado del precio de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. En lo que respecta al volumen de contratación, Viscofan no adquirirá más del 25% del volumen medio diario de las acciones en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra, aplicándose este límite a la totalidad del programa de recompra.

El volumen medio diario de las acciones de la compañía a los efectos de dicho cómputo tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

El programa de recompra se inicia este lunes y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre, ambos incluidos. No obstante, Viscofan se reserva el derecho a finalizarlo antes si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, hubiera adquirido acciones por el importe de la inversión máxima o el número máximo de acciones autorizado, o si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejara.

El programa de recompra tendrá como gestor principal a Kutxabank Investment, que realizará las adquisiciones de acciones por cuenta de Viscofan y tomará todas las decisiones de compra de forma independiente.

Las adquisiciones bajo el programa de recompra podrán efectuarse en el mercado continuo español (BME), así como en otros centros de negociación donde se negocian los títulos de Viscofan.

DIVIDENDO EN EFECTIVO SE ABONARÁ EL 17 DE DICIEMBRE

El programa de retribución flexible de Viscofan permite a los accionistas elegir entre percibir su retribución mediante la entrega de acciones nuevas totalmente liberadas; transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado, o recibir el dividendo en efectivo.

Viscofan estima que el importe bruto del dividendo a cuenta de los resultados de 2025 será como mínimo de 1,40 euros por acción. El importe exacto del dividendo, así como el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción, se comunicarán el próximo 17 de noviembre, tomando en consideración la media aritmética de los precios medios ponderados de cotización de la acción en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao en las cinco sesiones bursátiles correspondientes a los días 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre.

El 19 de noviembre será el último día en el que se negociarán las acciones de la sociedad con derecho a participar en el sistema de retribución flexible de Viscofan. Al día siguiente, se iniciará el periodo de derechos de asignación gratuita, que finalizará el 4 de diciembre, fecha en la que también terminará el periodo de los accionistas para elegir cómo recibir el dividendo. Quienes opten por el efectivo, cobrarán el dividendo el 17 de diciembre.

Viscofan prevé que la contratación ordinaria de las nuevas acciones que se emitan en virtud del aumento de capital arranque el 19 de diciembre. El consejo de administración de la compañía ha aprobado además una reducción de capital por un importe nominal igual al importe nominal por el que efectivamente sea ejecutado el aumento de capital liberado en el contexto de las opciones de su sistema de retribución flexible.