Viscofan obtiene un beneficio neto de 51,3 millones de euros en el cuarto trimestre
27 feb (Reuters) - Viscofan, SA:
* Presentó el jueves sus resultados del cuarto trimestre y sus previsiones para próximos ejercicios
* Beneficio neto 4T: 51,3 millones de euros
* EBITDA 4T: 71,8 millones de euros
* Ventas netas 4T: 315,1 millones de euros
* Propondrá un dividendo de 3,25 euros por acción
* Prevé un crecimiento de los ingresos del 5-7% en el primer año del nuevo plan estratégico
* Prevé un crecimiento del EBITDA del 5-8% en el primer año del nuevo plan estratégico
* Prevé un crecimiento del beneficio neto del 3-6% bajo el nuevo plan estratégico
