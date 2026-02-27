Viscofan obtiene un beneficio neto de 51,3 millones de euros en el cuarto trimestre

27 feb (Reuters) - Viscofan, SA:

* Presentó el jueves sus resultados del cuarto trimestre y sus previsiones para próximos ejercicios

* Beneficio neto 4T: 51,3 millones de euros

* EBITDA 4T: 71,8 millones de euros

* Ventas netas 4T: 315,1 millones de euros

* Propondrá un dividendo de 3,25 euros por acción

* Prevé un crecimiento de los ingresos del 5-7% en el primer año del nuevo plan estratégico

* Prevé un crecimiento del EBITDA del 5-8% en el primer año del nuevo plan estratégico

* Prevé un crecimiento del beneficio neto del 3-6% bajo el nuevo plan estratégico

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)