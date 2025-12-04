Visita de Bears a Green Bay, el plato fuerte de una semana de duelos divisionales clave

Hace un año los Bears estaban a medio camino de lo que sería una racha de 10 derrotas gracias, en parte, a una de las peores ofensivas de la NFL. Ahora, suman nueve triunfos en sus últimos 10 compromisos y quieren seguir cambiando la historia.

La oportunidad se les presenta el próximo domingo, cuando viajen a casa de su némesis, unos Packers que han ganado 11 de los últimos 12 enfrentamientos en la rivalidad más añeja de la liga. Esta vez, hay mucho más que el honor en juego: la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional.

“Es una semana importante”, declaró el martes el autor de la transformación de los Bears, el entrenador Ben Johnson. “Sabemos lo importante que es esta rivalidad”.

Con dos enfrentamientos entre ellos en las próximas dos semanas y apenas medio juego de diferencia en la disputa divisional, no hay margen de error.

Chicago, líder entre los preclasificados a playoffs en la Nacional, está acostumbrado a operar de esta forma. Tiene seis victorias este año definidas por seis puntos o menos, el quarterback Caleb Williams encabeza a toda la NFL con cinco remontadas en el último cuarto y su defensiva se caracteriza por ir al todo o nada: séptima peor en puntos anotados con 25,3 por encuentro y primera en robos de balón con 26.

Si los Bears quieren librar un duelo defensivo, Green Bay no tendrá objeción. Los Packers ostentan la sexta mejor defensa de la liga (18,8 puntos por partido), han limitado a sus rivales a 18 puntos o menos en siete oportunidades y el estelar defensive end Micah Parsons acumula 12,5 capturas de quarterback.

Green Bay, sin embargo, no siempre es consistente a la ofensiva. No ha rebasado los 13 puntos en sus tres descalabros de este año, en contraste con otras tres actuaciones de al menos 30 unidades, lo que convierte a la unidad comandada por Jordan Love en un enigma.

Steelers (6-6) en Baltimore (6-6)

Lamar Jackson y los Ravens siguen sin dar un partido completo en la actual temporada. Si no son los problemas defensivos que los llevaron a un inicio de 1-5, es un ataque intermitente que les ha impedido tomar el control del Norte de la Conferencia Americana.

No le hablen a Pittsburgh de inconsistencia. Lo que inició como una campaña prometedora de la mano de Aaron Rodgers y la defensiva más costosa de la NFL se ha desmoronado al no encontrar la forma de hacer nada bien últimamente.

Pittsburgh ha ganado ocho de los últimos 10 enfrentamientos de campaña regular ante los Ravens. Mantener el dominio el próximo domingo requerirá de trabajo adicional.

La ofensiva tiene dos actuaciones de más de 300 yardas totales en sus últimos seis encuentros. La defensiva ha concedido al menos 30 puntos en cinco ocasiones y viene de permitir casi 250 yardas terrestres en la derrota de 26-7 ante Buffalo.

Es un buen presagio para Jackson, el running back Derrick Henry y la quinta mejor ofensiva por tierra de la NFL, en particular si se toma en cuenta que corrieron 251 yardas en el triunfo sobre Pittsburgh en la ronda de comodines de los playoffs de la temporada pasada.

Colts (8-4) en Jacksonville (8-4)

Los Colts tomaron a la liga por asalto con al contar con la ofensiva más peligrosa y dinámica de la NFL. Pero dos derrotas consecutivas les han costado la cima de un sector que parecían tener dominado. Y la situación no se pone más sencilla.

El domingo viajan a Jacksonville para enfrentar al único equipo de toda la Conferencia Americana que ha recibido 10 puntos o menos en cuatro ocasiones esta temporada. Los Jaguars han ganado tres compromisos en fila para apoderarse del liderato divisional.

Jacksonville parece equipado para hacerle frente a Indianápolis. Jonathan Taylor, líder corredor de la liga con 1.282 yardas y 15 anotaciones por tierra, se medirá a unos Jaguars que se enorgullecen en detener la carrera y no le han permitido más de 63 yardas a un running back en lo que va de campaña.

Los Colts necesitan resolver el acertijo que representa la defensiva del coordinador Anthony Campanile si pretenden recuperar la cima divisional, en particular ahora que el quarterback Daniel Jones acusa una fractura en la tibia que ha limitado sus actuaciones en las últimas dos semanas.

Texans (7-5) en Kansas City (6-6)

Los playoffs para Patrick Mahomes y Kansas City inician el domingo. Actualmente ubicados en la 10ma posición en la Americana, los Chiefs se quedaron sin margen de maniobra en su misión por llegar a postemporada por 11ma campaña en fila.

Para aumentar el grado de dificultad, el domingo reciben a unos Texans que vienen de cuatro victorias consecutivas y presumen a la mejor defensiva de la NFL, una unidad que permite apenas 16,5 puntos por encuentro.

Kansas City acumula cinco triunfos en fila como local, superando los 28 puntos en cuatro de ellos. Pero tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos han encendido los botones de alarma.

Calendario

La semana comienza este jueves con la visita de los Cowboys (6-5-1) a Detroit (7-5). Dallas viene de derrotar a los protagonistas del pasado Super Bowl en semanas consecutivas. Los Lions promedian apenas 17,5 puntos en sus cinco derrotas a cambio de 37,5 unidades en sus siete triunfos.

La acción continúa el domingo con los siguientes encuentros: Seattle (9-3) en Atlanta (4-8); Pittsburgh (6-6) en Baltimore (6-6); Bengals (4-8) en Buffalo (8-4); Titans (1-11) en Cleveland (3-9); Colts (8-4) en Jacksonville (8-4); Commanders (3-9) en Minnesota (4-8); Dolphins (5-7) en NY Jets (3-9); Saints (2-10) en Tampa Bay (7-5); Broncos (10-2) en Las Vegas (2-10); Rams (9-3) en Arizona (3-9); Bears (9-3) en Green Bay (8-3-1); y Texans (7-5) en Kansas City (6-6).

La jornada concluye el lunes por la noche cuando los Eagles (8-4) viajen a casa de los Chargers (8-4). Por Los Ángeles, el quarterback Justin Herbert está en duda por una fractura en la mano izquierda. Filadelfia promedia apenas 15,5 puntos en sus últimos cuatro partidos.

Patriots (11-2), Giants (2-11), 49ers (9-4) y Panthers (7-6) tienen semana de descanso.

El periodista de Associated Press Andrew Seligman, desde Lake Forest, Illinois, contribuyó con este despacho.