Visita del Real Madrid a Kazajistán despierta pasiones… ¡en China!

“¡Estoy entusiasmada!”: Rebecca Feng aguarda impaciente el embarque en el avión que la llevará de Pekín a Kazajistán, donde el Real Madrid disputará el martes un partido de la Liga de Campeones, una oportunidad única para los chinos de ver un partido de élite del fútbol europeo relativamente cerca de su país.

Con una camiseta blanca de Kylian Mbappé, rebosa entusiasmo en el aeropuerto pensando en el partido que tendrá lugar en Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, entre el modesto equipo local FC Kairat y las estrellas madrileñas.

Si el viaje es largo para el Real Madrid, que ha necesitado unas diez horas de vuelo para llegar al país de Asia Central, la visita del club español es un regalo para los aficionados chinos.

En lugar de recorrer 7000 o incluso 9000 kilómetros para llegar a Europa, un vuelo de unas pocas horas basta para disfrutar de la Liga de Campeones.

“Además, los chinos no necesitan visa para Kazajistán y el partido cae justo antes de ocho días festivos, así que solo bastaba pedir un día libre”, explica a la AFP Rebecca Feng.

“Fue una alineación de planetas perfecta ¡Una oportunidad que no se podía dejar pasar!”, subraya la joven de 28 años, envuelta en una bandera con el escudo del club blanco.

- Recuerdo de infancia -

Kazajistán es fronterizo con China y de Pekín a Almaty se necesitan aproximadamente cuatro horas de vuelo.

En total, al menos 30 miembros de ChinaReal, un club de fans del gigante blanco en el país asiático, deberían desplazarse, según Peng Fei, el presidente de la rama de Shanghái de la asociación.

En las redes sociales, decenas de internautas de Shanghái o de Urumqi, una gran ciudad cercana a la frontera con Kazajistán, han afirmado que irán a Almaty para el partido.

Aunque ubicado en Asia, Kazajistán es miembro de la UEFA desde 2002. Esta es solo la segunda vez que un club nacional disputa la Liga de Campeones, después del FC Astana.

Fan del Real Madrid y de Sergio Ramos desde la victoria de España en la Eurocopa 2008, Rebecca Feng conoció al club madrileño en la casa de su abuelo, donde “la televisión siempre estaba encendida con el canal deportivo”.

“Cuando era estudiante en España, fui a dos partidos en el Bernabéu”, explica la joven, que se dedica a las finanzas.

A su lado, Alex Lee, de 25 años y admirador de Cristiano Ronaldo, rebosa impaciencia antes de embarcar en el avión.

“Tengo un buen amigo, fan de Jude Bellingham, que iba a venir conmigo, pero no pudo liberarse debido al trabajo. Así que me dio su camiseta del jugador para que la use y lo represente en el partido”, comenta.

- Fan de Fede Valverde -

El estadio del Kairat tiene solo 23.000 plazas. Las entradas para el encuentro han estado “muy solicitadas”, especialmente porque “los aficionados de toda Asia Central estaban interesados”, asegura Rebecca Feng.

Gracias a ChinaReal pudo conseguir boletos en las gradas de los visitantes, por 50 euros cada uno (US$58,67), relata.

"Será increíble estar con los demás aficionados, incluidos los que vienen desde España", se entusiasma.

Ambos planean hacer turismo en Kazajistán, con una escapada al vecino Uzbekistán en el caso de Rebecca Feng.

¿Sus expectativas para el partido? "El Real acaba de perder el derbi madrileño contra el Atlético (5-2, el sábado). Así que espero que se recuperen", afirma la joven.

"Adoro a Federico Valverde por su combatividad. ¡Estoy impaciente por verlo en persona!", declara Alex Lee, quien se atreve con un pronóstico: "3-0 para el Real, con goles de Mbappé y Bellingham".

