Visita histórica del presidente alemán a Guernica, población vasca bombardeada por los nazis

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realiza este viernes una visita histórica a Guernica, la localidad vasca que fue bombardeada por la aviación nazi en 1937, en la última jornada de su visita de Estado a España.

Steinmeier es el primer jefe de Estado alemán en viajar a la localidad del norte de España desde la masacre, que costó la vida a centenares de personas y fue inmortalizada por el pintor Pablo Picasso en el famoso cuadro que lleva el mismo nombre.

En una cena con el rey de España Felipe VI la noche del miércoles, el presidente alemán llamó a no olvidar el "crimen" cometido por los nazis, que "constituye una pesada culpa" para los alemanes.

"Guernica es un recordatorio, un recordatorio de que apoyamos la paz, la libertad y la defensa de los derechos humanos", aseveró.

Steinmeier y Felipe VI participarán la mañana del viernes en una ofrenda floral en un cementerio de Guernica (Gernika en vasco) en memoria de las víctimas del bombardeo, realizado en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939).

Posteriormente, visitarán el Museo de la Paz, dedicado a la tragedia.

Este viaje tiene lugar casi treinta años después de que en 1997, al cumplirse el 60 aniversario del bombardeo en Guernica, el entonces presidente alemán, Roman Herzog, reconociera la "implicación" de los alemanes y pidiera "reconciliación".

El miércoles, Steinmeier visitó el museo Reina Sofía de Madrid para observar el "Guernica" de Picasso, convertido en un símbolo universal de denuncia de la guerra y el sufrimiento de los civiles.

Un día después, el presidente alemán se entrevistó con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, antes de entregar una condecoración al exjugador de la selección alemana y del Real Madrid, Toni Kroos.

La visita de Estado de Steinmeier ocurre pocos días después de que España conmemorara los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, un hecho que inició la transición del país hacia la democracia.

