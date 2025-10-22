Visitas guiadas, teatro científico y conferencias, entre las actividades del MNCN para la Semana de la Ciencia

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ha presentado las actividades previstas para la Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC, entre las que se encuentran propuestas como visitas guiadas, teatro científico y conferencias. La Semana de la Ciencia se celebra del 4 al 16 de noviembre. En esta edición, las iniciativas se centran en temáticas relacionadas con las exposiciones 'Dinosaurios entre nosotros' y 'Ángel Cabrera, el naturalista infinito', según ha informado la institución.

También se incluye una jornada de homenaje a Jane Goodall, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en colaboración con el Instituto Jane Goodall y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. En concreto, las actividades para grupos escolares se realizarán de martes a viernes e incluyen algunas propuestas como la visita dinamizada '¿Vuelan los dinosaurios?', el taller '¡Somos dinosaurios!', así como 'Divulgaming: Gymkhana Científica en el Museo' o teatro científico del grupo 'TeatrIEM', entre otras.

Por su parte, el público general también podrá disfrutar de talleres como 'Naturalista infinito', una actividad que les permitirá conocer la figura de Ángel Cabrera, uno de los naturalistas más destacados de la historia del Museo que realizó importantes contribuciones científicas y artísticas, así como también teatro científico o un recorrido por la vida y obra de Santiago Ramón y Cajal, entre otras.

La vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica del MNCN, Pilar López García Gallo, ha afirmado que "este programa de divulgación científica tiene una gran relevancia". "Pretende acercar la ciencia a todos los públicos a través de diversas iniciativas que fomenten el pensamiento crítico y las vocaciones científicas. Para nuestros visitantes es una ocasión perfecta para acercarse a nuestras colecciones e investigación a través de una amplia oferta de actividades gratuitas durante dos semanas", ha concluido.

El plazo de inscripción para participar en las actividades está abierto y las entradas son gratuitas.