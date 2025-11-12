Vista Energy dice invertirá más de US$4.500 millones en Argentina, Vaca Muerta, para aumentar producción

BUENOS AIRES, 12 nov (Reuters) - La petrolera Vista Energy, la segunda mayor operadora de hidrocarburos no convencionales en Argentina, dijo el miércoles que invertirá más de US$4.500 millones para impulsar su producción un 60% en la formación Vaca Muerta, en el sur del país.

En un comunicado la petrolera dijo que busca alcanzar una producción de 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028 y que la visión de la compañía para 2030 se centra en llegar a una producción de 200.000 boe/d.

"Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora", dijo Miguel Galuccio, fundador y director ejecutivo de Vista Energy.

"En un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia", señaló en un comunicado.

Las proyecciones del plan estratégico de la petrolera estima que entre 2026-2028 la empresa prevé generar un flujo de caja libre de unos US$1.500 millones por año (considerando un escenario de precio Brent de US$65/70 por barril).

"Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo", dijo en un comunicado. (Reporte de Walter Bianchi y Eliana Raszewski; Editado por Maximilan Heath)