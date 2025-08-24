Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao

Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Red Bull Bragantino 4 Jhon Jhon (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)

Fluminense 2 Hércules (45+2), Lucho Acosta (63)

Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)

Internacional 1 Bruno Tabata (24)

Gremio 0

Ceará 0

- Domingo:

(19h00 GMT) Vasco

Corinthians

Bahia

Santos

(21h30 GMT) Juventude

Botafogo

Fortaleza

Mirassol

(23h30 GMT) Sao Paulo

Atlético Mineiro

- Lunes:

(22h00 GMT) Palmeiras

Sport

(00h00 GMT) Flamengo

Vitória

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

3. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9

4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8

5. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

6. Botafogo 29 18 8 5 5 23 11 12

7. Mirassol 29 18 7 8 3 29 19 10

8. Sao Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Atlético Mineiro 24 18 6 6 6 20 21 -1

12. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

13. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6

14. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6

15. Santos 21 19 6 3 10 20 29 -9

16. Vasco 19 19 5 4 10 25 26 -1

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 19 5 3 11 17 38 -21

19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12

20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15