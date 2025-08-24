Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao
Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Red Bull Bragantino 4 Jhon Jhon (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)
Fluminense 2 Hércules (45+2), Lucho Acosta (63)
Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)
Internacional 1 Bruno Tabata (24)
Gremio 0
Ceará 0
- Domingo:
(19h00 GMT) Vasco
Corinthians
Bahia
Santos
(21h30 GMT) Juventude
Botafogo
Fortaleza
Mirassol
(23h30 GMT) Sao Paulo
Atlético Mineiro
- Lunes:
(22h00 GMT) Palmeiras
Sport
(00h00 GMT) Flamengo
Vitória
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27
2. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19
3. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9
4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8
5. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2
6. Botafogo 29 18 8 5 5 23 11 12
7. Mirassol 29 18 7 8 3 29 19 10
8. Sao Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2
9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3
10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0
11. Atlético Mineiro 24 18 6 6 6 20 21 -1
12. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5
13. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6
14. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6
15. Santos 21 19 6 3 10 20 29 -9
16. Vasco 19 19 5 4 10 25 26 -1
17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
18. Juventude 18 19 5 3 11 17 38 -21
19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12
20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15
