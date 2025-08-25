Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao
Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Sábado:
Red Bull Bragantino 4 Jhon Jhon (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)
Fluminense 2 Hércules (45+2), Lucho Acosta (63)
Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)
Internacional 1 Bruno Tabata (24)
Gremio 0
Ceará 0
- Domingo:
Vasco da Gama 2 Pablo Vegetti (59 penal), Vitor (90+6)
Corinthians 3 Maycon (21), Gui Negao (69), Gustavo Henrique (86)
Bahia 2 Luciano Juba (12), Lucho Rodriguez (60)
Santos 0
Juventude 1 Batalla (30)
Botafogo 3 Alex Telles (39 penal), Chris Ramos (83, 90+2)
Fortaleza 0
Mirassol 1 Carioca (17)
Sao Paulo 2 Pablo Maia (23), Gonzalo Tapia (81)
Atlético Mineiro 0
- Lunes:
(22h00 GMT) Palmeiras
Sport
(00h00 GMT) Flamengo
Vitória
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27
2. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19
3. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9
4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10
5. Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14
6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11
7. Sao Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4
8. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2
9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3
10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0
11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5
12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3
13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5
14. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6
15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11
16. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2
17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6
18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23
19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13
20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15
Otras noticias de Brasileirao
- 1
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos
- 3
Santa Cruz: detuvieron a cuatro personas vinculadas a la Uocra tras el ataque a un empresario que está en coma
- 4
Israel lanzó un ataque contra los hutíes en la capital de Yemen: bombardeó el complejo donde está el palacio presidencial