Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao

Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato...

Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao
Vistazo a la 21ª jornada del Brasileirao

Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Sábado:

Red Bull Bragantino 4 Jhon Jhon (2), Eduardo Sasha (4), Ignacio Laquintana (48), Davi Gomes (81)

Fluminense 2 Hércules (45+2), Lucho Acosta (63)

Cruzeiro 2 Matheus Pereira (19), Kaio Jorge (58)

Internacional 1 Bruno Tabata (24)

Gremio 0

Ceará 0

- Domingo:

Vasco da Gama 2 Pablo Vegetti (59 penal), Vitor (90+6)

Corinthians 3 Maycon (21), Gui Negao (69), Gustavo Henrique (86)

Bahia 2 Luciano Juba (12), Lucho Rodriguez (60)

Santos 0

Juventude 1 Batalla (30)

Botafogo 3 Alex Telles (39 penal), Chris Ramos (83, 90+2)

Fortaleza 0

Mirassol 1 Carioca (17)

Sao Paulo 2 Pablo Maia (23), Gonzalo Tapia (81)

Atlético Mineiro 0

- Lunes:

(22h00 GMT) Palmeiras

Sport

(00h00 GMT) Flamengo

Vitória

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2. Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

3. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9

4. Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10

5. Botafogo 32 19 9 5 5 26 12 14

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. Sao Paulo 32 21 8 8 5 26 22 4

8. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 20 5 3 12 18 41 -23

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15

