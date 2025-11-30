Vistazo a la 36ª jornada del Brasileirão

Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Martes:

Atlético Mineiro 1 Bernard (34')

Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2')

Gremio 3 Amuzu (45+3'), Carlos (61' penal), Willian (85' penal)

Palmeiras 2 Facundo Torres (24'), Benedetti (90+3')

- Miércoles:

Red Bull Bragantino 0

Fortaleza 1 Adam Bareiro (76')

- Jueves:

Fluminense 6 Agustín Canobbio (9' penal, 77'), Martinelli (16'), Nonato (24'), John Kennedy (69'), Kevin Serna (87')

Sao Paulo 0

- Viernes:

Juventude 1 Bill (28')

Bahia 1 Ademir (21')

Vasco 5 Andrés Gomez (2'), Rayan (9', 47'), Barros (58'), Nuno Moreira (66')

Internacional 1 Ricardo Mathias (45+2')

Santos 3 Neymar (25'), Lucas Kal (36' en contra), Schmidt (67')

Sport 0

- Sábado:

Vitória 2 Halter (25'), Matheusinho (90' penal)

Mirassol 0

Ceará 1 Zanocelo (56')

Cruzeiro 1 Machado (71' en contra)

- Domingo:

(19h00 GMT) Corinthians

Botafogo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50

2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28

3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27

4. Mirassol 63 36 17 12 7 58 36 22

5. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8

6. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18

7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4

8. Sao Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6

9. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6

10. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2

11. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14

12. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4

13. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2

14. Ceará 43 36 11 10 15 33 36 -3

15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14

16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11

17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12

18. Fortaleza 37 35 9 10 16 38 53 -15

19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31

20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41

