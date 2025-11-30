Vistazo a la 36ª jornada del Brasileirão
Resultados y goleadores de los partidos de la 36ª jornada del campeonato de fútbol brasileño...
- Martes:
- Martes:
Atlético Mineiro 1 Bernard (34')
Flamengo 1 Bruno Henrique (90+2')
Gremio 3 Amuzu (45+3'), Carlos (61' penal), Willian (85' penal)
Palmeiras 2 Facundo Torres (24'), Benedetti (90+3')
- Miércoles:
Red Bull Bragantino 0
Fortaleza 1 Adam Bareiro (76')
- Jueves:
Fluminense 6 Agustín Canobbio (9' penal, 77'), Martinelli (16'), Nonato (24'), John Kennedy (69'), Kevin Serna (87')
Sao Paulo 0
- Viernes:
Juventude 1 Bill (28')
Bahia 1 Ademir (21')
Vasco 5 Andrés Gomez (2'), Rayan (9', 47'), Barros (58'), Nuno Moreira (66')
Internacional 1 Ricardo Mathias (45+2')
Santos 3 Neymar (25'), Lucas Kal (36' en contra), Schmidt (67')
Sport 0
- Sábado:
Vitória 2 Halter (25'), Matheusinho (90' penal)
Mirassol 0
Ceará 1 Zanocelo (56')
Cruzeiro 1 Machado (71' en contra)
- Domingo:
(19h00 GMT) Corinthians
Botafogo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 75 36 22 9 5 74 24 50
2. Palmeiras 70 36 21 7 8 60 32 28
3. Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27
4. Mirassol 63 36 17 12 7 58 36 22
5. Fluminense 58 36 17 7 12 46 38 8
6. Botafogo 58 35 16 10 9 50 32 18
7. Bahia 57 36 16 9 11 48 44 4
8. Sao Paulo 48 36 13 9 14 40 46 -6
9. Gremio 46 36 12 10 14 42 48 -6
10. Vasco 45 36 13 6 17 55 53 2
11. Red Bull Bragantino 45 36 13 6 17 40 54 -14
12. Corinthians 45 35 12 9 14 38 42 -4
13. Atlético Mineiro 45 35 11 12 12 38 40 -2
14. Ceará 43 36 11 10 15 33 36 -3
15. Vitória 42 36 10 12 14 34 48 -14
16. Santos 41 36 10 11 15 39 50 -11
17. Internacional 41 36 10 11 15 41 53 -12
18. Fortaleza 37 35 9 10 16 38 53 -15
19. Juventude 34 36 9 7 20 34 65 -31
20. Sport 17 36 2 11 23 28 69 -41
