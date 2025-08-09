Vistazo a la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Tigres 7 Ozziel Herrera (6), Diego Lainez (36), Juan Brunetta (51), Ángel Correa (55), Nicolás Díaz (58 en contra), Diego Sánchez (72), André-Pierre Gignac (90+3 de penal)
Puebla 0
- Sábado:
(01H00 GMT)
América
Querétaro
(03H00 GMT)
Mazatlán
Tijuana
(03H05 GMT)
Atlas
Pachuca
- Domingo:
(00H00 GMT)
Pumas
Necaxa
(02H05 GMT)
Santos
Guadalajara
- Lunes:
(01H00 GMT)
León
Monterrey
(03H00 GMT)
Juárez
Toluca
(03H05 GMT)
Atlético San Luis
Cruz Azul
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9
2. Pachuca 9 3 3 0 0 7 2 5
2. Toluca 6 3 2 0 1 10 7 3
4. Monterrey 6 3 2 0 1 4 4 0
5. Cruz Azul 5 3 1 2 0 7 4 3
6. América 5 3 1 2 0 5 3 2
7. Necaxa 4 3 1 1 1 5 5 0
8. Mazatlán 4 3 1 1 1 2 2 0
9. Atlas 4 3 1 1 1 7 8 -1
10. Tijuana 4 3 1 1 1 3 4 -1
11. Santos 3 3 1 0 2 5 5 0
12. Guadalajara 3 2 1 0 1 4 4 0
13. Atlético San Luis 3 3 1 0 2 4 5 -1
14. Pumas 3 3 1 0 2 4 6 -2
15. León 3 3 1 0 2 2 5 -3
16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8
17. Juárez 2 3 0 2 1 2 3 -1
18. Querétaro 0 3 0 0 3 1 6 -5
