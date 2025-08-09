Vistazo a la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Tigres 7 Ozziel Herrera (6), Diego Lainez (36), Juan Brunetta (51), Ángel Correa (55), Nicolás Díaz (58 en contra), Diego Sánchez (72), André-Pierre Gignac (90+3 de penal)

Puebla 0

- Sábado:

(01H00 GMT)

América

Querétaro

(03H00 GMT)

Mazatlán

Tijuana

(03H05 GMT)

Atlas

Pachuca

- Domingo:

(00H00 GMT)

Pumas

Necaxa

(02H05 GMT)

Santos

Guadalajara

- Lunes:

(01H00 GMT)

León

Monterrey

(03H00 GMT)

Juárez

Toluca

(03H05 GMT)

Atlético San Luis

Cruz Azul

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

2. Pachuca 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Toluca 6 3 2 0 1 10 7 3

4. Monterrey 6 3 2 0 1 4 4 0

5. Cruz Azul 5 3 1 2 0 7 4 3

6. América 5 3 1 2 0 5 3 2

7. Necaxa 4 3 1 1 1 5 5 0

8. Mazatlán 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Atlas 4 3 1 1 1 7 8 -1

10. Tijuana 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Santos 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Guadalajara 3 2 1 0 1 4 4 0

13. Atlético San Luis 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Pumas 3 3 1 0 2 4 6 -2

15. León 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8

17. Juárez 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Querétaro 0 3 0 0 3 1 6 -5