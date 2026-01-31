Vistazo a la cuarta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Puebla 0
Toluca 0
Juárez 3 Oscar Estupiñán (45+10 penal, 90+1), Guilherme Castilho (81)
Cruz Azul 4 Agustín Palavecino (1), José Paradela (7), Rodolfo Rotondi (39), Carlos Rodríguez (51)
Pumas 4 Jordan Carrillo (12, 31), Adalberto Carrasquilla (21), Alan Medina (39)
Santos 0
- Sábado:
(22H00 GMT)
América
Necaxa
(23H00 GMT)
Atlas
Mazatlán
Atlético San Luis
Guadalajara
(01H00 GMT)
Monterrey
Tijuana
(01H10 GMT)
León
Tigres
- Domingo:
(23H00 GMT)
Querétaro
Pachuca
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 9 3 3 0 0 5 1 4
2. Cruz Azul 9 4 3 0 1 8 5 3
3. Pumas 8 4 2 2 0 7 2 5
4. Toluca 8 4 2 2 0 4 1 3
5. Monterrey 6 3 2 0 1 7 2 5
6. Atlas 6 3 2 0 1 2 2 0
7. Tijuana 5 3 1 2 0 3 2 1
8. Atlético San Luis 4 3 1 1 1 4 3 1
9. León 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Tigres 4 3 1 1 1 2 2 0
11. Juárez 4 4 1 1 2 7 8 -1
12. Puebla 4 4 1 1 2 2 3 -1
. Pachuca 4 3 1 1 1 2 3 -1
14. Necaxa 3 3 1 0 2 3 4 -1
15. América 2 3 0 2 1 0 2 -2
16. Querétaro 1 3 0 1 2 3 5 -2
17. Santos 1 4 0 1 3 4 12 -8
18. Mazatlán 0 3 0 0 3 3 9 -6