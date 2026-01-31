Vistazo a la cuarta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la cuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Puebla 0

Toluca 0

Juárez 3 Oscar Estupiñán (45+10 penal, 90+1), Guilherme Castilho (81)

Cruz Azul 4 Agustín Palavecino (1), José Paradela (7), Rodolfo Rotondi (39), Carlos Rodríguez (51)

Pumas 4 Jordan Carrillo (12, 31), Adalberto Carrasquilla (21), Alan Medina (39)

Santos 0

- Sábado:

(22H00 GMT)

América

Necaxa

(23H00 GMT)

Atlas

Mazatlán

Atlético San Luis

Guadalajara

(01H00 GMT)

Monterrey

Tijuana

(01H10 GMT)

León

Tigres

- Domingo:

(23H00 GMT)

Querétaro

Pachuca

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 9 3 3 0 0 5 1 4

2. Cruz Azul 9 4 3 0 1 8 5 3

3. Pumas 8 4 2 2 0 7 2 5

4. Toluca 8 4 2 2 0 4 1 3

5. Monterrey 6 3 2 0 1 7 2 5

6. Atlas 6 3 2 0 1 2 2 0

7. Tijuana 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Atlético San Luis 4 3 1 1 1 4 3 1

9. León 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Tigres 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Juárez 4 4 1 1 2 7 8 -1

12. Puebla 4 4 1 1 2 2 3 -1

. Pachuca 4 3 1 1 1 2 3 -1

14. Necaxa 3 3 1 0 2 3 4 -1

15. América 2 3 0 2 1 0 2 -2

16. Querétaro 1 3 0 1 2 3 5 -2

17. Santos 1 4 0 1 3 4 12 -8

18. Mazatlán 0 3 0 0 3 3 9 -6