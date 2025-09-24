LA NACION

Vistazo a la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Martes:

Puebla 2 Emiliano Gómez (47, 67)

Pachuca 2 Oussama Idrissi (25), Alan Bautista (82)

Guadalajara 3 Armando González (33), Santiago Sandoval (44), Cristian Inda (90+4)

Necaxa 1 Cristian Calderón (49)

Juárez 3 Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69), Guilherme Castilho (90+5)

Pumas 1 Guillermo Martínez (59)

León 2 James Rodríguez (45+2 penal), Ismael Díaz (45+5)

Mazatlán 2 Ánderson Duarte (61, 65)

- Miércoles:

(00h00 GMT)

Cruz Azul

Querétaro

(01h00 GMT)

Tigres

Atlas

(02h05 GMT)

Toluca

Monterrey

(03h00 GMT)

Santos

Tijuana

Atlético San Luis

América

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 22 9 7 1 1 20 11 9

3. Toluca 19 9 6 1 2 22 11 11

4. América 18 9 5 3 1 18 10 8

5. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

6. Tigres 16 9 4 4 1 17 9 8

7. Juárez 15 10 4 3 3 13 12 1

8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1

9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0

10. León 12 10 3 3 4 10 16 -6

11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3

12. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 15 15 0

13. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8

14. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5

15. Santos 7 9 2 1 6 12 17 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 7 9 2 1 6 9 16 -7

18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15

str/mas

