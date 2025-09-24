Vistazo a la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la décima jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Martes:
Puebla 2 Emiliano Gómez (47, 67)
Pachuca 2 Oussama Idrissi (25), Alan Bautista (82)
Guadalajara 3 Armando González (33), Santiago Sandoval (44), Cristian Inda (90+4)
Necaxa 1 Cristian Calderón (49)
Juárez 3 Estupiñán (14), Rodolfo Pizarro (69), Guilherme Castilho (90+5)
Pumas 1 Guillermo Martínez (59)
León 2 James Rodríguez (45+2 penal), Ismael Díaz (45+5)
Mazatlán 2 Ánderson Duarte (61, 65)
- Miércoles:
(00h00 GMT)
Cruz Azul
Querétaro
(01h00 GMT)
Tigres
Atlas
(02h05 GMT)
Toluca
Monterrey
(03h00 GMT)
Santos
Tijuana
Atlético San Luis
América
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9
2. Monterrey 22 9 7 1 1 20 11 9
3. Toluca 19 9 6 1 2 22 11 11
4. América 18 9 5 3 1 18 10 8
5. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9
6. Tigres 16 9 4 4 1 17 9 8
7. Juárez 15 10 4 3 3 13 12 1
8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1
9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0
10. León 12 10 3 3 4 10 16 -6
11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3
12. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 15 15 0
13. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8
14. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5
15. Santos 7 9 2 1 6 12 17 -5
16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7
17. Querétaro 7 9 2 1 6 9 16 -7
18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15
