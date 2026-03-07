Vistazo a la décima jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Mazatlán 4 Edgar Bárcenas (25), Brian Rubio (38, 47), Josué Ovalle (69)
León 2 Ismael Díaz (44), Díber Cambindo (90+5)
Necaxa 0
Pumas 1 Guillermo Martínez (82)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Cruz Azul
Atlético San Luis
Querétaro
América
(01h05 GMT)
Atlas
Guadalajara
(01h06 GMT)
Pachuca
Puebla
(03h00 GMT)
Tigres
Monterrey
- Domingo:
(23h00 GMT)
Toluca
Juárez
(03h06 GMT)
Tijuana
Santos
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Cruz Azul 22 9 7 1 1 17 9 8
2. Toluca 21 9 6 3 0 14 4 10
3. Pumas 19 10 5 4 1 18 10 8
4. Guadalajara 18 8 6 0 2 12 8 4
5. Pachuca 17 9 5 2 2 11 7 4
6. Atlas 16 9 5 1 3 12 13 -1
7. Monterrey 13 9 4 1 4 14 9 5
8. Tigres 13 9 4 1 4 16 12 4
9. América 11 9 3 2 4 9 9 0
10. Puebla 11 9 3 2 4 8 11 -3
11. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 16 15 1
12. Juárez 10 8 3 1 4 13 14 -1
13. León 10 9 3 1 5 11 15 -4
14. Mazatlán 10 10 3 1 6 13 20 -7
15. Tijuana 9 9 1 6 2 8 9 -1
16. Necaxa 9 10 3 0 7 11 16 -5
17. Querétaro 6 8 1 3 4 7 14 -7
18. Santos 2 9 0 2 7 10 25 -15