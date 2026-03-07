Vistazo a la décima jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la décima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Mazatlán 4 Edgar Bárcenas (25), Brian Rubio (38, 47), Josué Ovalle (69)

León 2 Ismael Díaz (44), Díber Cambindo (90+5)

Necaxa 0

Pumas 1 Guillermo Martínez (82)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Cruz Azul

Atlético San Luis

Querétaro

América

(01h05 GMT)

Atlas

Guadalajara

(01h06 GMT)

Pachuca

Puebla

(03h00 GMT)

Tigres

Monterrey

- Domingo:

(23h00 GMT)

Toluca

Juárez

(03h06 GMT)

Tijuana

Santos

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Cruz Azul 22 9 7 1 1 17 9 8

2. Toluca 21 9 6 3 0 14 4 10

3. Pumas 19 10 5 4 1 18 10 8

4. Guadalajara 18 8 6 0 2 12 8 4

5. Pachuca 17 9 5 2 2 11 7 4

6. Atlas 16 9 5 1 3 12 13 -1

7. Monterrey 13 9 4 1 4 14 9 5

8. Tigres 13 9 4 1 4 16 12 4

9. América 11 9 3 2 4 9 9 0

10. Puebla 11 9 3 2 4 8 11 -3

11. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 16 15 1

12. Juárez 10 8 3 1 4 13 14 -1

13. León 10 9 3 1 5 11 15 -4

14. Mazatlán 10 10 3 1 6 13 20 -7

15. Tijuana 9 9 1 6 2 8 9 -1

16. Necaxa 9 10 3 0 7 11 16 -5

17. Querétaro 6 8 1 3 4 7 14 -7

18. Santos 2 9 0 2 7 10 25 -15