Vistazo a la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la decimocuarta jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la decimocuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Martes:
Necaxa 1 Agustín Palavecino (87)
Cruz Azul 1 Amaury Morales (65)
América 2 Brian Rodríguez (67 penal), Ramón Juárez (90+8)
Puebla 1 Emiliano Gómez (52)
Mazatlán 2 Roberto Meraz (10), Facundo Almada (90+2)
Santos 2 Aldo López (57), Kevin Palacios (76)
Monterrey 4 Gerardo Arteaga (8), Sergio Canales (38), Germán Berterame (56), Joaquín Moxica (79)
Juárez 2 Luis Cárdenas (81 en contra), Madson de Souza (90+1)
- Miércoles:
(01h00 GMT)
Pachuca
Tigres
Querétaro
Guadalajara
(03h00 GMT)
Tijuana
Toluca
Atlas
León
(03h05 GMT)
Pumas
Atlético San Luis
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Toluca 31 13 10 1 2 39 16 23
2. América 30 14 9 3 2 29 14 15
3. Monterrey 30 14 9 3 2 30 22 8
4. Cruz Azul 28 13 8 4 1 24 16 8
5. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14
6. Pachuca 21 13 6 3 4 18 15 3
7. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9
8. Guadalajara 20 13 6 2 5 20 18 2
9. Juárez 19 14 5 4 5 20 21 -1
10. Pumas 14 13 3 5 5 16 20 -4
11. Santos 14 14 4 2 8 17 23 -6
12. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1
13. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8
14. Mazatlán 12 14 2 6 6 17 25 -8
15. León 12 13 3 3 7 12 24 -12
16. Querétaro 11 13 3 2 8 14 25 -11
17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12
18. Puebla 8 14 2 2 10 15 34 -19
str/mas
