Vistazo a la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la decimocuarta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Martes:

Necaxa 1 Agustín Palavecino (87)

Cruz Azul 1 Amaury Morales (65)

América 2 Brian Rodríguez (67 penal), Ramón Juárez (90+8)

Puebla 1 Emiliano Gómez (52)

Mazatlán 2 Roberto Meraz (10), Facundo Almada (90+2)

Santos 2 Aldo López (57), Kevin Palacios (76)

Monterrey 4 Gerardo Arteaga (8), Sergio Canales (38), Germán Berterame (56), Joaquín Moxica (79)

Juárez 2 Luis Cárdenas (81 en contra), Madson de Souza (90+1)

- Miércoles:

(01h00 GMT)

Pachuca

Tigres

Querétaro

Guadalajara

(03h00 GMT)

Tijuana

Toluca

Atlas

León

(03h05 GMT)

Pumas

Atlético San Luis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 31 13 10 1 2 39 16 23

2. América 30 14 9 3 2 29 14 15

3. Monterrey 30 14 9 3 2 30 22 8

4. Cruz Azul 28 13 8 4 1 24 16 8

5. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14

6. Pachuca 21 13 6 3 4 18 15 3

7. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9

8. Guadalajara 20 13 6 2 5 20 18 2

9. Juárez 19 14 5 4 5 20 21 -1

10. Pumas 14 13 3 5 5 16 20 -4

11. Santos 14 14 4 2 8 17 23 -6

12. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1

13. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8

14. Mazatlán 12 14 2 6 6 17 25 -8

15. León 12 13 3 3 7 12 24 -12

16. Querétaro 11 13 3 2 8 14 25 -11

17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12

18. Puebla 8 14 2 2 10 15 34 -19

