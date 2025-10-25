Vistazo a la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Juárez 4 Madson de Souza (25), Oscar Estupiñán (37 penal), Guilherme Castilho (48), Jesús Murillo (73)
Murillo (73)
Puebla 4 Luis Rey (45+1, 90+3), Emiliano Gómez (70), Ángelo Araos (85)
Mazatlán 2 Bryan Colula (17), Mauro Zaleta
América 2 Kevin Álvarez (9), Brian Rodríguez (89)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Tigres
Tijuana
(00h07 GMT)
Guadalajara
Atlas
(01h00 GMT)
León
Pumas
(03h05 GMT)
Cruz Azul
Monterrey
- Domingo:
(23h00 GMT)
Santos
Querétaro
(01h00 GMT)
Toluca
Pachuca
Atlético San Luis
Necaxa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Toluca 32 14 10 2 2 39 16 23
2. América 31 15 9 4 2 31 16 15
3. Monterrey 30 14 9 3 2 30 22 8
4. Tigres 29 14 8 5 1 29 14 15
5. Cruz Azul 29 14 8 5 1 25 17 8
6. Tijuana 21 14 5 6 3 26 17 9
7. Pachuca 21 14 6 3 5 19 17 2
8. Guadalajara 20 14 6 2 6 20 19 1
9. Juárez 20 15 5 5 5 24 25 -1
10. Atlético San Luis 16 14 5 1 8 20 20 0
11. Atlas 16 14 4 4 6 23 29 -6
12. Pumas 14 14 3 5 6 16 21 -5
13. Santos 14 14 4 2 8 17 23 -6
14. Querétaro 14 14 4 2 8 15 25 -10
15. Mazatlán 13 15 2 7 6 19 27 -8
16. León 12 14 3 3 8 12 26 -14
17. Necaxa 10 14 2 4 8 15 27 -12
18. Puebla 9 15 2 3 10 19 38 -19
bds/str/arm
