Vistazo a la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de...

Vistazo a la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Juárez 4 Madson de Souza (25), Oscar Estupiñán (37 penal), Guilherme Castilho (48), Jesús Murillo (73)

Murillo (73)

Puebla 4 Luis Rey (45+1, 90+3), Emiliano Gómez (70), Ángelo Araos (85)

Mazatlán 2 Bryan Colula (17), Mauro Zaleta

América 2 Kevin Álvarez (9), Brian Rodríguez (89)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Tigres

Tijuana

(00h07 GMT)

Guadalajara

Atlas

(01h00 GMT)

León

Pumas

(03h05 GMT)

Cruz Azul

Monterrey

- Domingo:

(23h00 GMT)

Santos

Querétaro

(01h00 GMT)

Toluca

Pachuca

Atlético San Luis

Necaxa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 32 14 10 2 2 39 16 23

2. América 31 15 9 4 2 31 16 15

3. Monterrey 30 14 9 3 2 30 22 8

4. Tigres 29 14 8 5 1 29 14 15

5. Cruz Azul 29 14 8 5 1 25 17 8

6. Tijuana 21 14 5 6 3 26 17 9

7. Pachuca 21 14 6 3 5 19 17 2

8. Guadalajara 20 14 6 2 6 20 19 1

9. Juárez 20 15 5 5 5 24 25 -1

10. Atlético San Luis 16 14 5 1 8 20 20 0

11. Atlas 16 14 4 4 6 23 29 -6

12. Pumas 14 14 3 5 6 16 21 -5

13. Santos 14 14 4 2 8 17 23 -6

14. Querétaro 14 14 4 2 8 15 25 -10

15. Mazatlán 13 15 2 7 6 19 27 -8

16. León 12 14 3 3 8 12 26 -14

17. Necaxa 10 14 2 4 8 15 27 -12

18. Puebla 9 15 2 3 10 19 38 -19

