Vistazo a la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Juárez 1 Diego Valoyes (57)
Querétaro 2 Alí Ávila (12), Moisés Mosquera (22 en contra)
Tijuana 2 Jesús Gómez (65), Unai Bilbao (73)
Atlas 0
Mazatlán 1 Fábio Gomes (45+6 penal)
Necaxa 1 Ricardo Monreal (90+4)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Tigres
Atlético San Luis
(23h07 GMT)
Guadalajara
Monterrey
(01h00 GMT)
Toluca
América
León
Puebla
(03h05 GMT)
Cruz Azul
Pumas
- Domingo:
(23h00 GMT)
Santos
Pachuca
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 35 16 10 5 1 30 17 13
2. Toluca 34 16 10 4 2 41 18 23
3. América 34 16 10 4 2 33 16 17
4. Tigres 33 16 9 6 1 32 15 17
5. Monterrey 31 16 9 4 3 31 25 6
6. Guadalajara 26 16 8 2 6 25 20 5
7. Tijuana 24 17 6 6 5 29 23 6
8. Juárez 23 17 6 5 6 27 28 -1
9. Pachuca 22 16 6 4 6 21 20 1
10. Querétaro 20 17 6 2 9 19 29 -10
11. Pumas 18 16 4 6 6 21 23 -2
12. Santos 17 16 5 2 9 21 28 -7
13. Necaxa 17 17 4 5 8 24 32 -8
14. Atlas 17 17 4 5 8 24 35 -11
15. Atlético San Luis 16 16 5 1 10 24 26 -2
16. Mazatlán 14 17 2 8 7 20 29 -9
17. León 13 16 3 4 9 13 29 -16
18. Puebla 9 16 2 3 11 19 41 -22
bds/str/arm
- 1
Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
- 2
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 3
Williams le dedicó un posteo a Franco Colapinto tras confirmarse su continuidad en Alpine para 2026
- 4
Dua Lipa en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show