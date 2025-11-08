Vistazo a la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Juárez 1 Diego Valoyes (57)

Querétaro 2 Alí Ávila (12), Moisés Mosquera (22 en contra)

Tijuana 2 Jesús Gómez (65), Unai Bilbao (73)

Atlas 0

Mazatlán 1 Fábio Gomes (45+6 penal)

Necaxa 1 Ricardo Monreal (90+4)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Tigres

Atlético San Luis

(23h07 GMT)

Guadalajara

Monterrey

(01h00 GMT)

Toluca

América

León

Puebla

(03h05 GMT)

Cruz Azul

Pumas

- Domingo:

(23h00 GMT)

Santos

Pachuca

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 35 16 10 5 1 30 17 13

2. Toluca 34 16 10 4 2 41 18 23

3. América 34 16 10 4 2 33 16 17

4. Tigres 33 16 9 6 1 32 15 17

5. Monterrey 31 16 9 4 3 31 25 6

6. Guadalajara 26 16 8 2 6 25 20 5

7. Tijuana 24 17 6 6 5 29 23 6

8. Juárez 23 17 6 5 6 27 28 -1

9. Pachuca 22 16 6 4 6 21 20 1

10. Querétaro 20 17 6 2 9 19 29 -10

11. Pumas 18 16 4 6 6 21 23 -2

12. Santos 17 16 5 2 9 21 28 -7

13. Necaxa 17 17 4 5 8 24 32 -8

14. Atlas 17 17 4 5 8 24 35 -11

15. Atlético San Luis 16 16 5 1 10 24 26 -2

16. Mazatlán 14 17 2 8 7 20 29 -9

17. León 13 16 3 4 9 13 29 -16

18. Puebla 9 16 2 3 11 19 41 -22

