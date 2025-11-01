Vistazo a la decimosexta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la decimosexta jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la decimosexta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Necaxa 4 Bruno Amione (5 en contra), Díber Cambindo (11), Tomás Badaloni (42), Kevin Rosero (55)
Santos 1 Haret Ortega (36)
Atlético San Luis 1 Sebastián Pérez Bouquet (61)
Juárez 2 Rodrigo Dourado (82 en contra), Oscar Estupiñán (90+8)
Puebla 0
Cruz Azul 3 Mateusz Bogusz (33), Jeremy Marquez (57), Omar Campos (84)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Atlas
Toluca
(01h05 GMT)
Monterrey
Tigres
(03h10 GMT)
América
León
- Domingo:
(18h00 GMT)
Pumas
Tijuana
(23h00 GMT)
Querétaro
Mazatlán
(01h00 GMT)
Pachuca
Guadalajara
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 35 16 10 5 1 30 17 13
2. Toluca 33 15 10 3 2 41 18 23
3. Tigres 32 15 9 5 1 31 14 17
4. América 31 15 9 4 2 31 16 15
5. Monterrey 30 15 9 3 3 30 24 6
6. Guadalajara 23 15 7 2 6 24 20 4
7. Juárez 23 16 6 5 5 26 26 0
8. Pachuca 22 15 6 4 5 21 19 2
9. Tijuana 21 15 5 6 4 26 19 7
10. Santos 17 16 5 2 9 21 28 -7
11. Atlético San Luis 16 16 5 1 10 24 26 -2
12. Necaxa 16 16 4 4 8 23 31 -8
13. Atlas 16 15 4 4 7 24 33 -9
14. Pumas 15 15 3 6 6 17 22 -5
15. Querétaro 14 15 4 2 9 16 28 -12
16. Mazatlán 13 15 2 7 6 19 27 -8
17. León 13 15 3 4 8 13 27 -14
18. Puebla 9 16 2 3 11 19 41 -22
