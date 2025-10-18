Vistazo a la decimotercera jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

LA NACION

Resultados y goleadores de los partidos de la decimotercera jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Puebla 4 Ricardo Marín (67), Álvaro de la Rosa (69), Carlos Baltazar (83, 90+5)

Tijuana 3 Kevin Castañeda (52 penal, 59), Mourad Daoudi (71')

Tigres 5 Juan Brunetta (24, 36, 45+5), Ángel Correa (63), Diego Lainez (88)

Necaxa 3 Díber Cambindo Abonia (18, 45+1), Ricardo Monreal (72)

Atlético San Luis 2 João Geraldino Galvão (22 de penal), Oscar Macías (43)

Atlas 0

- Sábado:

(23H00 GMT)

Santos

León

Juárez

Pachuca

Toluca

Querétaro

(01H00 GMT)

Monterrey

Pumas

(01H07 GMT)

Guadalajara

Mazatlán

(03H05 GMT)

Cruz Azul

América

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 28 12 9 1 2 35 16 19

2. América 27 12 8 3 1 26 11 15

3. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14

4. Monterrey 26 12 8 2 2 25 19 6

5. Cruz Azul 25 12 7 4 1 22 15 7

6. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9

7. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3

8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1

9. Guadalajara 17 12 5 2 5 18 18 0

10. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1

11. Pumas 13 12 3 4 5 15 19 -4

12. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8

13. León 12 12 3 3 6 12 22 -10

14. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6

15. Querétaro 11 12 3 2 7 14 21 -7

16. Santos 10 12 3 1 8 13 21 -8

17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12

18. Puebla 8 13 2 2 9 14 32 -18

