Vistazo a la decimotercera jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la decimotercera jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la decimotercera jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Puebla 4 Ricardo Marín (67), Álvaro de la Rosa (69), Carlos Baltazar (83, 90+5)
Tijuana 3 Kevin Castañeda (52 penal, 59), Mourad Daoudi (71')
Tigres 5 Juan Brunetta (24, 36, 45+5), Ángel Correa (63), Diego Lainez (88)
Necaxa 3 Díber Cambindo Abonia (18, 45+1), Ricardo Monreal (72)
Atlético San Luis 2 João Geraldino Galvão (22 de penal), Oscar Macías (43)
Atlas 0
- Sábado:
(23H00 GMT)
Santos
León
Juárez
Pachuca
Toluca
Querétaro
(01H00 GMT)
Monterrey
Pumas
(01H07 GMT)
Guadalajara
Mazatlán
(03H05 GMT)
Cruz Azul
América
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Toluca 28 12 9 1 2 35 16 19
2. América 27 12 8 3 1 26 11 15
3. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14
4. Monterrey 26 12 8 2 2 25 19 6
5. Cruz Azul 25 12 7 4 1 22 15 7
6. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9
7. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3
8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1
9. Guadalajara 17 12 5 2 5 18 18 0
10. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1
11. Pumas 13 12 3 4 5 15 19 -4
12. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8
13. León 12 12 3 3 6 12 22 -10
14. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6
15. Querétaro 11 12 3 2 7 14 21 -7
16. Santos 10 12 3 1 8 13 21 -8
17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12
18. Puebla 8 13 2 2 9 14 32 -18
