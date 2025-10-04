LA NACION

Vistazo a la duodécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la duodécima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

Resultados y goleadores de los partidos de la duodécima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Necaxa 0

Pachuca 1 Luis Quiñones (34)

Mazatlán 2 Jordan Sierra (52), Bryan Colula (90+6)

Atlético San Luis 1 Sebastien Salles-Lamonge (18)

Atlas 3 Uros Djurdjevic (31 penal), Diego González (34), Paulo Ramírez (64)

Juárez 1 Óscar Estupiñán (3)

- Sábado:

(23H00 GMT)

Querétaro

Puebla

(01H00 GMT)

León

Toluca

Tigres

Cruz Azul

(03H05 GMT)

América

Santos

- Domingo:

(01H00 GMT)

Pumas uadalajara

(03H05 GMT)

Tijuana

Monterrey

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 25 11 8 1 2 31 14 17

2. Monterrey 25 11 8 1 2 23 17 6

3. América 24 11 7 3 1 23 11 12

4. Cruz Azul 24 11 7 3 1 21 14 7

5. Tigres 22 11 6 4 1 21 9 12

6. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3

7. Tijuana 19 11 5 4 2 21 11 10

8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1

9. Guadalajara 14 11 4 2 5 16 17 -1

10. Pumas 13 11 3 4 4 14 17 -3

11. Atlas 13 12 3 4 5 21 27 -6

12. León 12 11 3 3 5 10 18 -8

13. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6

14. Atlético San Luis 10 12 3 1 8 17 20 -3

15. Santos 10 11 3 1 7 13 18 -5

16. Necaxa 9 12 2 3 7 11 21 -10

17. Querétaro 8 11 2 2 7 11 20 -9

18. Puebla 5 11 1 2 8 9 26 -17

