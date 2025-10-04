Vistazo a la duodécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la duodécima jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la duodécima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Necaxa 0
Pachuca 1 Luis Quiñones (34)
Mazatlán 2 Jordan Sierra (52), Bryan Colula (90+6)
Atlético San Luis 1 Sebastien Salles-Lamonge (18)
Atlas 3 Uros Djurdjevic (31 penal), Diego González (34), Paulo Ramírez (64)
Juárez 1 Óscar Estupiñán (3)
- Sábado:
(23H00 GMT)
Querétaro
Puebla
(01H00 GMT)
León
Toluca
Tigres
Cruz Azul
(03H05 GMT)
América
Santos
- Domingo:
(01H00 GMT)
Pumas uadalajara
(03H05 GMT)
Tijuana
Monterrey
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Toluca 25 11 8 1 2 31 14 17
2. Monterrey 25 11 8 1 2 23 17 6
3. América 24 11 7 3 1 23 11 12
4. Cruz Azul 24 11 7 3 1 21 14 7
5. Tigres 22 11 6 4 1 21 9 12
6. Pachuca 20 12 6 2 4 16 13 3
7. Tijuana 19 11 5 4 2 21 11 10
8. Juárez 18 12 5 3 4 16 15 1
9. Guadalajara 14 11 4 2 5 16 17 -1
10. Pumas 13 11 3 4 4 14 17 -3
11. Atlas 13 12 3 4 5 21 27 -6
12. León 12 11 3 3 5 10 18 -8
13. Mazatlán 11 12 2 5 5 15 21 -6
14. Atlético San Luis 10 12 3 1 8 17 20 -3
15. Santos 10 11 3 1 7 13 18 -5
16. Necaxa 9 12 2 3 7 11 21 -10
17. Querétaro 8 11 2 2 7 11 20 -9
18. Puebla 5 11 1 2 8 9 26 -17
