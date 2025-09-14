LA NACION

Vistazo a la jornada del fútbol brasileño

Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de...

Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:

- Sábado:

Fortaleza 2 Breno Lopes (31), Bruno Pacheco (47)

Vitória 0

Gremio 0

Mirassol 1 Alesson(45)

Palmeiras 4 Vitor(4, 24, 43), Lucas Evangelista (29)

Internacional 1 Carbonero (72)

Fluminense 0

Corinthians 1 Matheuzinho (73)

- Domingo:

(14h00 GMT) Red Bull Bragantino

Sport

(19h00 GMT) Atlético Mineiro

Santos

Juventude

Flamengo

(20h30 GMT) Sao Paulo

Botafogo

(23h30 GMT) Vasco

Ceará

- Lunes:

(23h00 GMT) Bahia

Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 47 21 14 5 2 45 10 35

2. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15

3. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

4. Mirassol 38 21 10 8 3 36 20 16

5. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6

6. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17

7. Sao Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3

8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5

9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4

10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4

11. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7

12. Ceará 26 21 7 5 9 19 20 -1

13. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7

14. Atlético Mineiro 24 20 6 6 8 20 24 -4

15. Vasco 22 21 6 4 11 30 31 -1

16. Santos 22 21 6 4 11 20 31 -11

17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15

18. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22

19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12

20. Sport 10 20 1 7 12 14 33 -19

