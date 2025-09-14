Vistazo a la jornada del fútbol brasileño
Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Brasil:
- Sábado:
Fortaleza 2 Breno Lopes (31), Bruno Pacheco (47)
Vitória 0
Gremio 0
Mirassol 1 Alesson(45)
Palmeiras 4 Vitor(4, 24, 43), Lucas Evangelista (29)
Internacional 1 Carbonero (72)
Fluminense 0
Corinthians 1 Matheuzinho (73)
- Domingo:
(14h00 GMT) Red Bull Bragantino
Sport
(19h00 GMT) Atlético Mineiro
Santos
Juventude
Flamengo
(20h30 GMT) Sao Paulo
Botafogo
(23h30 GMT) Vasco
Ceará
- Lunes:
(23h00 GMT) Bahia
Cruzeiro
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Flamengo 47 21 14 5 2 45 10 35
2. Palmeiras 46 21 14 4 3 32 17 15
3. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20
4. Mirassol 38 21 10 8 3 36 20 16
5. Bahia 36 20 10 6 4 28 22 6
6. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17
7. Sao Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3
8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5
9. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4
10. Fluminense 28 21 8 4 9 25 29 -4
11. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7
12. Ceará 26 21 7 5 9 19 20 -1
13. Gremio 25 22 6 7 9 20 27 -7
14. Atlético Mineiro 24 20 6 6 8 20 24 -4
15. Vasco 22 21 6 4 11 30 31 -1
16. Santos 22 21 6 4 11 20 31 -11
17. Vitória 22 23 4 10 9 19 34 -15
18. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22
19. Fortaleza 18 22 4 6 12 22 34 -12
20. Sport 10 20 1 7 12 14 33 -19
