Vistazo a la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Vistazo a la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Necaxa 1 Franco Moyano (45+1 en contra)

Puebla 0

Cruz Azul 3 Luka Romero (2), Gabriel Fernández (23), José Paradela (36)

Juárez 2 Rodolfo Pizarro (14), Filiberto Fulgencio (19)

Mazatlán 1 Facundo Almada (87)

Atlas 1 Uros Djurdjevic (90+14 penal)

Tijuana 5 Frank Boya (12), Jackson Porozo (16), Rafael Inzunza (29), Ezequiel Bullaude (76), Shamar Nicholson (90+3)

León 0

- Sábado:

(23h00 GMT)

Pachuca

Querétaro

(01h00 GMT)

Pumas

Tigres

(01h07 GMT)

Guadalajara

Toluca

(03h05 GMT)

Monterrey

América

- Domingo:

(23h00 GMT)

Santos

Atlético San Luis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9

3. América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

5. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

6. Tigres 15 8 4 3 1 16 8 8

7. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 9 3 3 3 10 11 -1

10. León 11 9 3 2 4 8 14 -6

11. Necaxa 9 9 2 3 4 8 14 -6

12. Guadalajara 8 8 2 2 4 11 13 -2

13. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

14. Atlético San Luis 7 8 2 1 5 11 14 -3

15. Mazatlán 7 9 1 4 4 10 15 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Puebla 4 9 1 1 7 7 22 -15

