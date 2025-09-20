Vistazo a la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la novena jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Necaxa 1 Franco Moyano (45+1 en contra)
Puebla 0
Cruz Azul 3 Luka Romero (2), Gabriel Fernández (23), José Paradela (36)
Juárez 2 Rodolfo Pizarro (14), Filiberto Fulgencio (19)
Mazatlán 1 Facundo Almada (87)
Atlas 1 Uros Djurdjevic (90+14 penal)
Tijuana 5 Frank Boya (12), Jackson Porozo (16), Rafael Inzunza (29), Ezequiel Bullaude (76), Shamar Nicholson (90+3)
León 0
- Sábado:
(23h00 GMT)
Pachuca
Querétaro
(01h00 GMT)
Pumas
Tigres
(01h07 GMT)
Guadalajara
Toluca
(03h05 GMT)
Monterrey
América
- Domingo:
(23h00 GMT)
Santos
Atlético San Luis
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9
2. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9
3. América 17 8 5 2 1 16 8 8
4. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9
5. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8
6. Tigres 15 8 4 3 1 16 8 8
7. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3
8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2
9. Juárez 12 9 3 3 3 10 11 -1
10. León 11 9 3 2 4 8 14 -6
11. Necaxa 9 9 2 3 4 8 14 -6
12. Guadalajara 8 8 2 2 4 11 13 -2
13. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2
14. Atlético San Luis 7 8 2 1 5 11 14 -3
15. Mazatlán 7 9 1 4 4 10 15 -5
16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7
17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. Puebla 4 9 1 1 7 7 22 -15
