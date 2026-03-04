Vistazo a la novena jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Martes:

Santos 1 Ezequiel Bullaude (54)

Cruz Azul 2 Jeremy Márquez (15), José Paradela (78)

Pachuca 2 Alexei Domínguez (14), Oussama Idrissi (33)

Necaxa 1 Javier Ruiz (53)

Atlético San Luis 4 Lucas Merolla (50 en contra), João Pedro (57, 90), Salles-Lamonge (79)

Mazatlán 1 Mauro Lainez (75)

Pumas 2 Robert Morales (29 penal), Álvaro Angulo (63)

Toluca 3 Ricardo Angulo (37), Diego Barbosa (73), Paulo Dias "Paulinho" (78)

- Miércoles:

(01:00 GMT)

Monterrey

Querétaro

Puebla

Tigres

(03:00 GMT)

Atlas

Tijuana

América

Juárez

- Miércoles 18 de marzo:

(02:07 GMT)

Guadalajara

León

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Cruz Azul 22 9 7 1 1 17 9 8

2. Toluca 21 9 6 3 0 14 4 10

3. Guadalajara 18 8 6 0 2 12 8 4

4. Pachuca 17 9 5 2 2 11 7 4

5. Pumas 16 9 4 4 1 17 10 7

6. Tigres 13 8 4 1 3 15 9 6

7. Atlas 13 8 4 1 3 10 12 -2

8. América 11 8 3 2 3 8 7 1

9. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 16 15 1

10. Monterrey 10 8 3 1 4 10 9 1

11. León 10 8 3 1 4 9 11 -2

12. Tijuana 9 8 1 6 1 7 7 0

13. Necaxa 9 9 3 0 6 11 15 -4

14. Puebla 8 8 2 2 4 5 10 -5

15. Juárez 7 7 2 1 4 11 13 -2

16. Mazatlán 7 9 2 1 6 9 18 -9

17. Querétaro 6 7 1 3 3 7 10 -3

18. Santos 2 9 0 2 7 10 25 -15