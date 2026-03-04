Vistazo a la novena jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Martes:
Santos 1 Ezequiel Bullaude (54)
Cruz Azul 2 Jeremy Márquez (15), José Paradela (78)
Pachuca 2 Alexei Domínguez (14), Oussama Idrissi (33)
Necaxa 1 Javier Ruiz (53)
Atlético San Luis 4 Lucas Merolla (50 en contra), João Pedro (57, 90), Salles-Lamonge (79)
Mazatlán 1 Mauro Lainez (75)
Pumas 2 Robert Morales (29 penal), Álvaro Angulo (63)
Toluca 3 Ricardo Angulo (37), Diego Barbosa (73), Paulo Dias "Paulinho" (78)
- Miércoles:
(01:00 GMT)
Monterrey
Querétaro
Puebla
Tigres
(03:00 GMT)
Atlas
Tijuana
América
Juárez
- Miércoles 18 de marzo:
(02:07 GMT)
Guadalajara
León
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Cruz Azul 22 9 7 1 1 17 9 8
2. Toluca 21 9 6 3 0 14 4 10
3. Guadalajara 18 8 6 0 2 12 8 4
4. Pachuca 17 9 5 2 2 11 7 4
5. Pumas 16 9 4 4 1 17 10 7
6. Tigres 13 8 4 1 3 15 9 6
7. Atlas 13 8 4 1 3 10 12 -2
8. América 11 8 3 2 3 8 7 1
9. Atlético San Luis 10 9 3 1 5 16 15 1
10. Monterrey 10 8 3 1 4 10 9 1
11. León 10 8 3 1 4 9 11 -2
12. Tijuana 9 8 1 6 1 7 7 0
13. Necaxa 9 9 3 0 6 11 15 -4
14. Puebla 8 8 2 2 4 5 10 -5
15. Juárez 7 7 2 1 4 11 13 -2
16. Mazatlán 7 9 2 1 6 9 18 -9
17. Querétaro 6 7 1 3 3 7 10 -3
18. Santos 2 9 0 2 7 10 25 -15