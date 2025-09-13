Vistazo a la octava fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Necaxa 1 Tomás Badaloni (73)
Juárez 1 Oscar Estupiñán (3)
Mazatlán 1 Fábio Gomes (45+8)
Pumas 4 Guillermo Martínez (11 penal, 45+4), Alan Medina (90+5), José Macías (90+22 penal)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Pachuca
Cruz Azul
(01h00 GMT)
Tigres
León
Atlas
Santos
(03h00 GMT)
Toluca
Puebla
(03h15 GMT)
América
Guadalajara
- Domingo:
(23h00 GMT)
Querétaro
Monterrey
(01h00 GMT)
Atlético San Luis
Tijuana
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8
2. América 17 7 5 2 0 15 6 9
3. Cruz Azul 17 7 5 2 0 15 8 7
4. Tigres 13 6 4 1 1 16 8 8
5. Toluca 13 7 4 1 2 16 10 6
6. Pachuca 13 7 4 1 2 11 7 4
7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4
8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2
9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0
10. León 10 7 3 1 3 8 9 -1
11. Santos 6 7 2 0 5 9 11 -2
12. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3
13. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5
14. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7
15. Atlas 5 7 1 2 4 12 19 -7
16. Guadalajara 4 6 1 1 4 9 12 -3
17. Querétaro 4 7 1 1 5 7 15 -8
18. Puebla 4 7 1 1 5 6 18 -12
