Vistazo a la octava fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Necaxa 1 Tomás Badaloni (73)

Juárez 1 Oscar Estupiñán (3)

Mazatlán 1 Fábio Gomes (45+8)

Pumas 4 Guillermo Martínez (11 penal, 45+4), Alan Medina (90+5), José Macías (90+22 penal)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Pachuca

Cruz Azul

(01h00 GMT)

Tigres

León

Atlas

Santos

(03h00 GMT)

Toluca

Puebla

(03h15 GMT)

América

Guadalajara

- Domingo:

(23h00 GMT)

Querétaro

Monterrey

(01h00 GMT)

Atlético San Luis

Tijuana

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8

2. América 17 7 5 2 0 15 6 9

3. Cruz Azul 17 7 5 2 0 15 8 7

4. Tigres 13 6 4 1 1 16 8 8

5. Toluca 13 7 4 1 2 16 10 6

6. Pachuca 13 7 4 1 2 11 7 4

7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0

10. León 10 7 3 1 3 8 9 -1

11. Santos 6 7 2 0 5 9 11 -2

12. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3

13. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5

14. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7

15. Atlas 5 7 1 2 4 12 19 -7

16. Guadalajara 4 6 1 1 4 9 12 -3

17. Querétaro 4 7 1 1 5 7 15 -8

18. Puebla 4 7 1 1 5 6 18 -12

