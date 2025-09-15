Vistazo a la octava fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Necaxa 1 Badaloni (73)
Juárez 1 Estupiñán (3)
Mazatlán 1 Fábio (45+8)
Pumas 4 Martínez (11 de penal, 45+4), Medina (90+5), Macias (90+22 de penal)
- Sábado:
Pachuca 0
Cruz Azul 1 Fernández (65 de penal)
Tigres 0
León 0
Atlas 2 Cóccaro (5), González (7)
Santos 2 Pérez Sánchez (3), Ocejo (90+1)
Toluca 3 Pereira (31), Gallardo (80), Oswaldo Virgen (89)
Puebla 1 Monárrez (86 de penal)
América 1 Zendejas (90+8)
Guadalajara 2 Alvarado (63), González Alba (88)
- Domingo:
Querétaro 0
Monterrey 1 Berterame (25)
Atlético San Luis
Tijuana
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9
2. Cruz Azul 20 8 6 2 0 16 8 8
3. América 17 8 5 2 1 16 8 8
4. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8
5. Tigres 14 7 4 2 1 16 8 8
6. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3
7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4
8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2
9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0
10. León 11 8 3 2 3 8 9 -1
11. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2
12. Guadalajara 7 7 2 1 4 11 13 -2
13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3
14. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5
15. Atlas 6 8 1 3 4 14 21 -7
16. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7
17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. Puebla 4 8 1 1 6 7 21 -14
