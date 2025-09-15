Vistazo a la octava fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Necaxa 1 Badaloni (73)

Juárez 1 Estupiñán (3)

Mazatlán 1 Fábio (45+8)

Pumas 4 Martínez (11 de penal, 45+4), Medina (90+5), Macias (90+22 de penal)

- Sábado:

Pachuca 0

Cruz Azul 1 Fernández (65 de penal)

Tigres 0

León 0

Atlas 2 Cóccaro (5), González (7)

Santos 2 Pérez Sánchez (3), Ocejo (90+1)

Toluca 3 Pereira (31), Gallardo (80), Oswaldo Virgen (89)

Puebla 1 Monárrez (86 de penal)

América 1 Zendejas (90+8)

Guadalajara 2 Alvarado (63), González Alba (88)

- Domingo:

Querétaro 0

Monterrey 1 Berterame (25)

Atlético San Luis

Tijuana

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9

2. Cruz Azul 20 8 6 2 0 16 8 8

3. América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

5. Tigres 14 7 4 2 1 16 8 8

6. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0

10. León 11 8 3 2 3 8 9 -1

11. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

12. Guadalajara 7 7 2 1 4 11 13 -2

13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3

14. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5

15. Atlas 6 8 1 3 4 14 21 -7

16. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7

17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Puebla 4 8 1 1 6 7 21 -14

