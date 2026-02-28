Vistazo a la octava jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Mazatlán 1 Luiz Teodora (45+2)

Pachuca 0

Querétaro 2 Mateo Coronel (13), Santiago Homenchenko (30 penal)

Santos 2 Lucas di Yorio (23 penal), Carlos Gruezo (45+6)

Tijuana 1 Ramiro Árciga (40)

Pumas 1 Juninho Vieira (45+4)

Juárez 3 José Luis Rodríguez (1), Denzell García (45+5), Gustavo Ferrareis (89 en contra)

Atlas 1 Alfonso González (26 penal)

- Sábado:

(23:00 GMT)

Atlético San Luis

Puebla

Toluca

Guadalajara

(01:05 GMT)

Monterrey

Cruz Azul

(01:06 GMT)

León

Necaxa

(03:10 GMT)

América

Tigres

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 18 7 6 0 1 12 6 6

2. Pumas 16 8 4 4 0 15 7 8

3. Cruz Azul 16 7 5 1 1 13 8 5

4. Toluca 15 7 4 3 0 9 2 7

5. Pachuca 14 8 4 2 2 9 6 3

6. Atlas 13 8 4 1 3 10 12 -2

7. América 11 7 3 2 2 7 3 4

8. Tigres 10 7 3 1 3 11 8 3

9. Monterrey 10 7 3 1 3 10 7 3

10. Tijuana 9 8 1 6 1 7 7 0

11. Necaxa 9 7 3 0 4 9 11 -2

12. Atlético San Luis 7 7 2 1 4 12 13 -1

13. Juárez 7 7 2 1 4 11 13 -2

14. León 7 7 2 1 4 7 10 -3

15. Mazatlán 7 8 2 1 5 8 14 -6

16. Querétaro 6 7 1 3 3 7 10 -3

17. Puebla 5 7 1 2 4 4 10 -6

18. Santos 2 8 0 2 6 9 23 -14