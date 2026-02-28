Vistazo a la octava jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la octava jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Mazatlán 1 Luiz Teodora (45+2)
Pachuca 0
Querétaro 2 Mateo Coronel (13), Santiago Homenchenko (30 penal)
Santos 2 Lucas di Yorio (23 penal), Carlos Gruezo (45+6)
Tijuana 1 Ramiro Árciga (40)
Pumas 1 Juninho Vieira (45+4)
Juárez 3 José Luis Rodríguez (1), Denzell García (45+5), Gustavo Ferrareis (89 en contra)
Atlas 1 Alfonso González (26 penal)
- Sábado:
(23:00 GMT)
Atlético San Luis
Puebla
Toluca
Guadalajara
(01:05 GMT)
Monterrey
Cruz Azul
(01:06 GMT)
León
Necaxa
(03:10 GMT)
América
Tigres
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 18 7 6 0 1 12 6 6
2. Pumas 16 8 4 4 0 15 7 8
3. Cruz Azul 16 7 5 1 1 13 8 5
4. Toluca 15 7 4 3 0 9 2 7
5. Pachuca 14 8 4 2 2 9 6 3
6. Atlas 13 8 4 1 3 10 12 -2
7. América 11 7 3 2 2 7 3 4
8. Tigres 10 7 3 1 3 11 8 3
9. Monterrey 10 7 3 1 3 10 7 3
10. Tijuana 9 8 1 6 1 7 7 0
11. Necaxa 9 7 3 0 4 9 11 -2
12. Atlético San Luis 7 7 2 1 4 12 13 -1
13. Juárez 7 7 2 1 4 11 13 -2
14. León 7 7 2 1 4 7 10 -3
15. Mazatlán 7 8 2 1 5 8 14 -6
16. Querétaro 6 7 1 3 3 7 10 -3
17. Puebla 5 7 1 2 4 4 10 -6
18. Santos 2 8 0 2 6 9 23 -14