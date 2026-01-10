Vistazo a la primera jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la primera jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano:

- Viernes:

Mazatlán 1 Facundo Almada (34)

Juárez 2 Francisco Nevárez (22), Denzell García (45+1)

Tijuana 0

América 0

Atlas 1 Uros Djurdjevic (8 penal)

Puebla 0

- Sábado:

(23h07 GMT)

Guadalajara

Pachuca

(01h00 GMT)

León

Cruz Azul

Santos

Necaxa

(03h00 GMT)

Monterrey

Toluca

- Domingo:

(18h00 GMT)

Pumas

Querétaro

(01h00 GMT)

Atlético San Luis

Tigres

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1

2. Atlas 3 1 1 0 0 1 0 1

3. América 1 1 0 1 0 0 0 0

. Tijuana 1 1 0 1 0 0 0 0

5. Atlético San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0

. León 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0

. Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0

. Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0

. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0

. Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0

. Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0

. Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0

. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0

. Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Mazatlán 0 1 0 0 1 1 2 -1

18. Puebla 0 1 0 0 1 0 1 -1