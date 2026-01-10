Vistazo a la primera jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la primera jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano:
- Viernes:
Mazatlán 1 Facundo Almada (34)
Juárez 2 Francisco Nevárez (22), Denzell García (45+1)
Tijuana 0
América 0
Atlas 1 Uros Djurdjevic (8 penal)
Puebla 0
- Sábado:
(23h07 GMT)
Guadalajara
Pachuca
(01h00 GMT)
León
Cruz Azul
Santos
Necaxa
(03h00 GMT)
Monterrey
Toluca
- Domingo:
(18h00 GMT)
Pumas
Querétaro
(01h00 GMT)
Atlético San Luis
Tigres
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1
2. Atlas 3 1 1 0 0 1 0 1
3. América 1 1 0 1 0 0 0 0
. Tijuana 1 1 0 1 0 0 0 0
5. Atlético San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
. León 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
. Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
. Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
. Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
. Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
. Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0
. Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0
. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
. Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
. Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Mazatlán 0 1 0 0 1 1 2 -1
18. Puebla 0 1 0 0 1 0 1 -1