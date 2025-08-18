Vistazo a la quinta fecha del torneo Apertura mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la quinta fecha del torneo Apertura mexicano de 2025:

- Viernes:

Puebla 0

Atlético San Luis 2 Joao dos Santos Galvao (45+5 penal, 70)

Necaxa 0

León 1 Ismael Díaz (13)

- Sábado:

Guadalajara 1 Santiago Sandoval (84)

Juárez 2 Oscar Estupiñán (41 de penal), Jairo Torres (55)

Tigres 1 Juan Brunetta (5)

América 3 Erick Sánchez (41, 58), Nahuel Guzmán (69 en contra)

Pachuca 0

Tijuana 2 Gilberto Mora (33), Kevin Castañeda (45+1)

Cruz Azul 3 Carlos Rodríguez (16), Ignacio Rivero (34), Gabriel Fernández (82)

Santos 2 Bruno Barticciotto (32), Cristian Dájome (47)

Toluca 1 Jesús Angulo (67)

Pumas 1 Jorge Ruvalcaba (12)

- Domingo:

Querétaro 3 Pablo Barrera (58 penal), Rodrigo Bogarín (90+5), Lucas Rodríguez (90+8)

Atlas 3 Gustavo del Prete (9), Uros Djurdjevic (69), Adrián Mora (73)

Monterrey 3 Víctor Guzmán (15), Lucas Ocampos (26, 45+5)

Mazatlán 2 Joaquín Esquivel (13), Omar Moreno (82)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6

2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3

3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5

4. América 11 5 3 2 0 9 4 5

5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7

7. Tijuana 6 5 2 0 3 8 8 0

8. Santos 6 5 2 0 3 8 8 0

9. Atlético San Luis 6 5 2 0 3 7 7 0

10. León 6 5 2 0 3 4 8 -4

11. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1

Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1

13. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2

14. Juárez 5 5 1 2 2 4 6 -2

15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4

16. Guadalajara 3 4 1 0 3 5 7 -2

17. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10

18. Querétaro 1 5 0 1 4 4 10 -6