Vistazo a la quinta fecha del torneo Apertura mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta fecha del torneo Apertura.
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta fecha del torneo Apertura mexicano de 2025:
- Viernes:
Puebla 0
Atlético San Luis 2 Joao dos Santos Galvao (45+5 penal, 70)
Necaxa 0
León 1 Ismael Díaz (13)
- Sábado:
Guadalajara 1 Santiago Sandoval (84)
Juárez 2 Oscar Estupiñán (41 de penal), Jairo Torres (55)
Tigres 1 Juan Brunetta (5)
América 3 Erick Sánchez (41, 58), Nahuel Guzmán (69 en contra)
Pachuca 0
Tijuana 2 Gilberto Mora (33), Kevin Castañeda (45+1)
Cruz Azul 3 Carlos Rodríguez (16), Ignacio Rivero (34), Gabriel Fernández (82)
Santos 2 Bruno Barticciotto (32), Cristian Dájome (47)
Toluca 1 Jesús Angulo (67)
Pumas 1 Jorge Ruvalcaba (12)
- Domingo:
Querétaro 3 Pablo Barrera (58 penal), Rodrigo Bogarín (90+5), Lucas Rodríguez (90+8)
Atlas 3 Gustavo del Prete (9), Uros Djurdjevic (69), Adrián Mora (73)
Monterrey 3 Víctor Guzmán (15), Lucas Ocampos (26, 45+5)
Mazatlán 2 Joaquín Esquivel (13), Omar Moreno (82)
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6
2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3
3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5
4. América 11 5 3 2 0 9 4 5
5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5
6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7
7. Tijuana 6 5 2 0 3 8 8 0
8. Santos 6 5 2 0 3 8 8 0
9. Atlético San Luis 6 5 2 0 3 7 7 0
10. León 6 5 2 0 3 4 8 -4
11. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1
Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1
13. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2
14. Juárez 5 5 1 2 2 4 6 -2
15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4
16. Guadalajara 3 4 1 0 3 5 7 -2
17. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10
18. Querétaro 1 5 0 1 4 4 10 -6