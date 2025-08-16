Vistazo a la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Puebla 0
Atlético San Luis 2 Joao dos Santos Galvao (45+5 penal, 70)
Necaxa 0
León 1 Ismael Díaz de León (13)
- Sábado:
(23H07 GMT)
Guadalajara
Juárez
(01H00 GMT)
Tigres
América
Pachuca
Tijuana
Cruz Azul
Santos
(03H10 GMT)
Toluca
Pumas
- Domingo:
(22H00 GMT)
Querétaro
Atlas
(00H00 GMT)
Monterrey
Mazatlán
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Pachuca 12 4 4 0 0 10 2 8
2. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9
3. Toluca 9 4 3 0 1 12 7 5
4. Monterrey 9 4 3 0 1 7 5 2
5. Cruz Azul 8 4 2 2 0 9 5 4
6. América 8 4 2 2 0 6 3 3
7. Santos 6 4 2 0 2 6 5 1
8. Atlético San Luis 6 5 2 0 3 7 7 0
9. León 6 5 2 0 3 4 8 -4
10. Mazatlán 5 4 1 2 1 4 4 0
11. Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1
12. Tijuana 5 4 1 2 1 5 6 -1
13. Pumas 4 4 1 1 2 5 7 -2
14. Atlas 4 4 1 1 2 7 11 -4
15. Guadalajara 3 3 1 0 2 4 5 -1
16. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10
17. Juárez 2 4 0 2 2 2 5 -3
18. Querétaro 0 4 0 0 4 1 7 -6
Otras noticias de Fútbol exterior
- 1
Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
- 2
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
- 3
Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio
- 4
Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania