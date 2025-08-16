LA NACION

Vistazo a la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vistazo a la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Vistazo a la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Puebla 0

Atlético San Luis 2 Joao dos Santos Galvao (45+5 penal, 70)

Necaxa 0

León 1 Ismael Díaz de León (13)

- Sábado:

(23H07 GMT)

Guadalajara

Juárez

(01H00 GMT)

Tigres

América

Pachuca

Tijuana

Cruz Azul

Santos

(03H10 GMT)

Toluca

Pumas

- Domingo:

(22H00 GMT)

Querétaro

Atlas

(00H00 GMT)

Monterrey

Mazatlán

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 4 4 0 0 10 2 8

2. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

3. Toluca 9 4 3 0 1 12 7 5

4. Monterrey 9 4 3 0 1 7 5 2

5. Cruz Azul 8 4 2 2 0 9 5 4

6. América 8 4 2 2 0 6 3 3

7. Santos 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Atlético San Luis 6 5 2 0 3 7 7 0

9. León 6 5 2 0 3 4 8 -4

10. Mazatlán 5 4 1 2 1 4 4 0

11. Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1

12. Tijuana 5 4 1 2 1 5 6 -1

13. Pumas 4 4 1 1 2 5 7 -2

14. Atlas 4 4 1 1 2 7 11 -4

15. Guadalajara 3 3 1 0 2 4 5 -1

16. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10

17. Juárez 2 4 0 2 2 2 5 -3

18. Querétaro 0 4 0 0 4 1 7 -6

LA NACION
Más leídas
  1. Alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
    1

    Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto

  2. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    2

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  3. Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio
    3

    Benjamín Vicuña mostró cómo fue el soñado festejo de cumpleaños de su hijo Amancio

  4. Trump y Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
    4

    Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania

Cargando banners ...