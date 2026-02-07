Vistazo a la quinta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Necaxa 4 Julián Carranza (4), Tomás Badaloni (59), Alexis Peña (66), Ricardo Monreal (73)
Atlético San Luis 1 João Pedro (90+1 penal)
Tigres 5 Joaquim Pereira (40), Iván López (43), Ángel Correa (62 penal), Diego Lainez (73), Diego Sánchez (79)
Santos 1 Lucas di Yorio (36)
Tijuana 0
Puebla 0
Mazatlán 1 Édgar Bárcenas (55)
Guadalajara 2 Efraín Álvarez (15), Armando González (29 penal)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Toluca
Cruz Azul
Querétaro
León
(01h05 GMT)
Atlas
Pumas
(01h06 GMT)
Pachuca
Juárez
(03h10 GMT)
América
Monterrey
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6
2. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5
3. Cruz Azul 9 4 3 0 1 8 5 3
4. Atlas 9 4 3 0 1 3 2 1
5. Pumas 8 4 2 2 0 7 2 5
6. Toluca 8 4 2 2 0 4 1 3
7. Monterrey 7 4 2 1 1 9 4 5
8. Tijuana 7 5 1 4 0 5 4 1
9. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0
10. América 5 4 1 2 1 2 2 0
11. Puebla 5 5 1 2 2 2 3 -1
. Pachuca 5 4 1 2 1 2 3 -1
13. Juárez 4 4 1 1 2 7 8 -1
14. León 4 4 1 1 2 5 6 -1
15. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3
16. Querétaro 2 4 0 2 2 3 5 -2
17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12
18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8