Vistazo a la quinta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la quinta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Necaxa 4 Julián Carranza (4), Tomás Badaloni (59), Alexis Peña (66), Ricardo Monreal (73)

Atlético San Luis 1 João Pedro (90+1 penal)

Tigres 5 Joaquim Pereira (40), Iván López (43), Ángel Correa (62 penal), Diego Lainez (73), Diego Sánchez (79)

Santos 1 Lucas di Yorio (36)

Tijuana 0

Puebla 0

Mazatlán 1 Édgar Bárcenas (55)

Guadalajara 2 Efraín Álvarez (15), Armando González (29 penal)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Toluca

Cruz Azul

Querétaro

León

(01h05 GMT)

Atlas

Pumas

(01h06 GMT)

Pachuca

Juárez

(03h10 GMT)

América

Monterrey

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6

2. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Cruz Azul 9 4 3 0 1 8 5 3

4. Atlas 9 4 3 0 1 3 2 1

5. Pumas 8 4 2 2 0 7 2 5

6. Toluca 8 4 2 2 0 4 1 3

7. Monterrey 7 4 2 1 1 9 4 5

8. Tijuana 7 5 1 4 0 5 4 1

9. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0

10. América 5 4 1 2 1 2 2 0

11. Puebla 5 5 1 2 2 2 3 -1

. Pachuca 5 4 1 2 1 2 3 -1

13. Juárez 4 4 1 1 2 7 8 -1

14. León 4 4 1 1 2 5 6 -1

15. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3

16. Querétaro 2 4 0 2 2 3 5 -2

17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12

18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8