Vistazo a la segunda jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la segunda jornada del campeonato de...
Resultados y goleadores de los partidos de la segunda jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Martes:
Puebla 2 Esteban Lozano (2), Guerra (12)
Mazatlán 1 Facundo Almada (69)
Necaxa 0
Monterrey 2 Germán Berterame (15), Iker Fimbres (31)
Pachuca 2 Oussama Idrissi (45), Salomón Rondón (69)
León 1 Rogelio Funes Mori (85)
Juárez 0
Guadalajara 1 Yael Padilla (90+4)
- Miércoles:
(23h00 GMT)
Cruz Azul
Atlas
(01h00 GMT)
Querétaro
Tijuana
(01h05 GMT)
América
Atlético San Luis
(03h06 GMT)
Tigres
Pumas
(03h10 GMT)
Toluca
Santos
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Guadalajara 6 2 2 0 0 3 0 3
2. Monterrey 3 2 1 0 1 2 1 1
. Tigres 3 1 1 0 0 2 1 1
4. Toluca 3 1 1 0 0 1 0 1
5. Atlas 3 1 1 0 0 1 0 1
6. Necaxa 3 2 1 0 1 3 3 0
7. León 3 2 1 0 1 3 3 0
8. Juárez 3 2 1 0 1 2 2 0
9. Puebla 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Pachuca 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Querétaro 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Pumas 1 1 0 1 0 1 1 0
13. América 1 1 0 1 0 0 0 0
. Tijuana 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Cruz Azul 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Atlético San Luis 0 1 0 0 1 1 2 -1
17. Mazatlán 0 2 0 0 2 2 4 -2
18. Santos 0 1 0 0 1 1 3 -2