Vistazo a la segunda jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la segunda jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Martes:

Puebla 2 Esteban Lozano (2), Guerra (12)

Mazatlán 1 Facundo Almada (69)

Necaxa 0

Monterrey 2 Germán Berterame (15), Iker Fimbres (31)

Pachuca 2 Oussama Idrissi (45), Salomón Rondón (69)

León 1 Rogelio Funes Mori (85)

Juárez 0

Guadalajara 1 Yael Padilla (90+4)

- Miércoles:

(23h00 GMT)

Cruz Azul

Atlas

(01h00 GMT)

Querétaro

Tijuana

(01h05 GMT)

América

Atlético San Luis

(03h06 GMT)

Tigres

Pumas

(03h10 GMT)

Toluca

Santos

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Guadalajara 6 2 2 0 0 3 0 3

2. Monterrey 3 2 1 0 1 2 1 1

. Tigres 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Toluca 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Atlas 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Necaxa 3 2 1 0 1 3 3 0

7. León 3 2 1 0 1 3 3 0

8. Juárez 3 2 1 0 1 2 2 0

9. Puebla 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Pachuca 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Querétaro 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Pumas 1 1 0 1 0 1 1 0

13. América 1 1 0 1 0 0 0 0

. Tijuana 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Cruz Azul 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Atlético San Luis 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Mazatlán 0 2 0 0 2 2 4 -2

18. Santos 0 1 0 0 1 1 3 -2