Vistazo a la séptima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la séptima fecha del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Tigres 1 Ozziel Herrera (39)
Pachuca 2 Salomón Rondón (79), Robert Kenedy (88)
Puebla 0
América 4 Raphael Veiga (43), Isaías Violante (61), Víctor Dávila (78), José Zúniga (87)
- Sábado:
(23h00 GMT)
Atlas
Atlético San Luis
(01h00 GMT)
León
Santos
Necaxa
Toluca
(03h05 GMT)
Cruz Azul
Guadalajara
(05h10 GMT)
Tijuana
Mazatlán
- Domingo:
(23h00 GMT)
Pumas
Monterrey
(01h00 GMT)
Querétaro
Juárez
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 18 6 6 0 0 11 4 7
2. Pachuca 14 7 4 2 1 9 5 4
3. Cruz Azul 13 6 4 1 1 11 7 4
4. Pumas 12 6 3 3 0 12 6 6
5. Toluca 12 6 3 3 0 6 2 4
6. América 11 7 3 2 2 7 3 4
7. Monterrey 10 6 3 1 2 10 5 5
8. Tigres 10 7 3 1 3 11 8 3
9. Atlas 10 6 3 1 2 6 7 -1
10. Necaxa 9 6 3 0 3 9 8 1
11. Atlético San Luis 7 6 2 1 3 10 10 0
12. Tijuana 7 6 1 4 1 5 5 0
13. Querétaro 5 6 1 2 3 5 8 -3
14. Puebla 5 7 1 2 4 4 10 -6
15. Juárez 4 6 1 1 4 8 12 -4
16. León 4 6 1 1 4 5 9 -4
17. Mazatlán 3 6 1 0 5 6 13 -7
18. Santos 1 6 0 1 5 6 19 -13