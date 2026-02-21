Vistazo a la séptima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la séptima fecha del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Tigres 1 Ozziel Herrera (39)

Pachuca 2 Salomón Rondón (79), Robert Kenedy (88)

Puebla 0

América 4 Raphael Veiga (43), Isaías Violante (61), Víctor Dávila (78), José Zúniga (87)

- Sábado:

(23h00 GMT)

Atlas

Atlético San Luis

(01h00 GMT)

León

Santos

Necaxa

Toluca

(03h05 GMT)

Cruz Azul

Guadalajara

(05h10 GMT)

Tijuana

Mazatlán

- Domingo:

(23h00 GMT)

Pumas

Monterrey

(01h00 GMT)

Querétaro

Juárez

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 18 6 6 0 0 11 4 7

2. Pachuca 14 7 4 2 1 9 5 4

3. Cruz Azul 13 6 4 1 1 11 7 4

4. Pumas 12 6 3 3 0 12 6 6

5. Toluca 12 6 3 3 0 6 2 4

6. América 11 7 3 2 2 7 3 4

7. Monterrey 10 6 3 1 2 10 5 5

8. Tigres 10 7 3 1 3 11 8 3

9. Atlas 10 6 3 1 2 6 7 -1

10. Necaxa 9 6 3 0 3 9 8 1

11. Atlético San Luis 7 6 2 1 3 10 10 0

12. Tijuana 7 6 1 4 1 5 5 0

13. Querétaro 5 6 1 2 3 5 8 -3

14. Puebla 5 7 1 2 4 4 10 -6

15. Juárez 4 6 1 1 4 8 12 -4

16. León 4 6 1 1 4 5 9 -4

17. Mazatlán 3 6 1 0 5 6 13 -7

18. Santos 1 6 0 1 5 6 19 -13