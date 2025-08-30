LA NACION

Vistazo a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la séptima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

Resultados y goleadores de los partidos de la séptima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Juárez 1 Óscar Estupiñán (9 penal)

Mazatlán 0

Atlético San Luis 1 Ronaldo Nájera (65)

Toluca 3 Alexis Vega (29), Román Torres (45+4 en contra), Robert Morales (61)

Puebla 2 Ricardo Marín (30), Carlos Baltazar (84)

Monterrey 4 Sergio Canales (39 penal, 63, 67), Lucas Ocampos (45+4 penal)

- Sábado:

(23H00 GMT)

León

Querétaro

(01H00 GMT)

Santos

Tigres

(01H07 GMT)

Guadalajara

Cruz Azul

(03H05 GMT)

América

Pachuca

- Domingo:

(22H00 GMT)

Pumas

Atlas

(03H00 GMT)

Tijuana

Necaxa

Clasificación:

1. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8

2. América 14 6 4 2 0 13 6 7

3. Cruz Azul 14 6 4 2 0 13 7 6

4. Toluca 13 7 4 1 2 16 10 6

5. Pachuca 13 6 4 1 1 11 5 6

6. Tigres 10 5 3 1 1 15 8 7

7. Juárez 11 7 3 2 2 7 7 0

8. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1

9. León 7 6 2 1 3 5 9 -4

10. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1

11. Mazatlán 6 7 1 3 3 8 10 -2

12. Pumas 6 6 1 3 2 6 8 -2

13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3

14. Necaxa 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Atlas 5 6 1 2 3 12 18 -6

16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5

18. Puebla 4 7 1 1 5 6 18 -12

str/arm

