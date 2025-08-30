Vistazo a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la séptima jornada del campeonato…
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la séptima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Juárez 1 Óscar Estupiñán (9 penal)
Mazatlán 0
Atlético San Luis 1 Ronaldo Nájera (65)
Toluca 3 Alexis Vega (29), Román Torres (45+4 en contra), Robert Morales (61)
Puebla 2 Ricardo Marín (30), Carlos Baltazar (84)
Monterrey 4 Sergio Canales (39 penal, 63, 67), Lucas Ocampos (45+4 penal)
- Sábado:
(23H00 GMT)
León
Querétaro
(01H00 GMT)
Santos
Tigres
(01H07 GMT)
Guadalajara
Cruz Azul
(03H05 GMT)
América
Pachuca
- Domingo:
(22H00 GMT)
Pumas
Atlas
(03H00 GMT)
Tijuana
Necaxa
Clasificación:
1. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8
2. América 14 6 4 2 0 13 6 7
3. Cruz Azul 14 6 4 2 0 13 7 6
4. Toluca 13 7 4 1 2 16 10 6
5. Pachuca 13 6 4 1 1 11 5 6
6. Tigres 10 5 3 1 1 15 8 7
7. Juárez 11 7 3 2 2 7 7 0
8. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1
9. León 7 6 2 1 3 5 9 -4
10. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1
11. Mazatlán 6 7 1 3 3 8 10 -2
12. Pumas 6 6 1 3 2 6 8 -2
13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3
14. Necaxa 5 6 1 2 3 6 10 -4
15. Atlas 5 6 1 2 3 12 18 -6
16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2
17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5
18. Puebla 4 7 1 1 5 6 18 -12
str/arm