LA NACION

Vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Juárez 2 Ángel Zaldívar (89), Denzell García (90+3)

Santos 1 Cristian Dájome (11)

Querétaro 3 Alí Ávila (23), Juan Robles (50), Santiago Homenchenko (90+8 penal)

Atlético San Luis 2 Joao Geraldino Galvão (10, 73 penal)

Tijuana 3 Gilberto Mora (5, 64), Frank Boya (51)

Guadalajara 3 Armando González (74), Efraín Álvarez (84), Roberto Alvarado (90+6)

- Sábado:

(23h00 GMT)

León

Pachuca

(01h00 GMT)

Mazatlán

Tigres

Monterrey

Necaxa

(03h05 GMT)

Cruz Azul

Toluca

- Domingo:

(23h00 GMT)

Pumas

Puebla

(01h05 GMT)

Atlas

América

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6

2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3

3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5

4. América 11 5 3 2 0 9 4 5

5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7

7. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1

8. Juárez 8 6 2 2 2 6 7 -1

9. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1

. Atlético San Luis 6 6 2 0 4 9 10 -1

11. León 6 5 2 0 3 4 8 -4

12. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1

. Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1

14. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4

16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5

18. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10

LA NACION
Más leídas
  1. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 22 de agosto?
    1

    A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto

  2. Se conocieron los audios enviados por el juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y laboral
    2

    Se conocieron los audios enviados por el juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y laboral

  3. Allanaron la Agencia de Discapacidad y le secuestraron US$200.000 a un empresario cuando intentaba escapar
    3

    Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar

  4. Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes
    4

    Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes

Cargando banners ...