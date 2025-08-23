Vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Juárez 2 Ángel Zaldívar (89), Denzell García (90+3)
Santos 1 Cristian Dájome (11)
Querétaro 3 Alí Ávila (23), Juan Robles (50), Santiago Homenchenko (90+8 penal)
Atlético San Luis 2 Joao Geraldino Galvão (10, 73 penal)
Tijuana 3 Gilberto Mora (5, 64), Frank Boya (51)
Guadalajara 3 Armando González (74), Efraín Álvarez (84), Roberto Alvarado (90+6)
- Sábado:
(23h00 GMT)
León
Pachuca
(01h00 GMT)
Mazatlán
Tigres
Monterrey
Necaxa
(03h05 GMT)
Cruz Azul
Toluca
- Domingo:
(23h00 GMT)
Pumas
Puebla
(01h05 GMT)
Atlas
América
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6
2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3
3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5
4. América 11 5 3 2 0 9 4 5
5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5
6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7
7. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1
8. Juárez 8 6 2 2 2 6 7 -1
9. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1
. Atlético San Luis 6 6 2 0 4 9 10 -1
11. León 6 5 2 0 3 4 8 -4
12. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1
. Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1
14. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2
15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4
16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2
17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5
18. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10
