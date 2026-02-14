Vistazo a la sexta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Puebla 2 Juan Vargas (29), Édgar Guerra (41)

Pumas 3 Guillermo Martínez (44), Robert Morales (64 penal), Juninho (88)

Toluca 1 Paulo Dias "Paulinho" (21)

Tijuana 0

- Sábado:

(23h00 GMT)

Atlético San Luis

Querétaro

Pachuca

Atlas

(01h06 GMT)

Juárez

Necaxa

(01h00 GMT)

Monterrey

León

(03h07 GMT)

Guadalajara

América

- Domingo:

(22h30 GMT)

Cruz Azul

Tigres

(23h00 GMT)

Santos

Mazatlán

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6

2. Pumas 12 6 3 3 0 12 6 6

3. Toluca 12 6 3 3 0 6 2 4

4. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5

5. Cruz Azul 10 5 3 1 1 9 6 3

6. Atlas 10 5 3 1 1 5 4 1

7. Pachuca 8 5 2 2 1 4 3 1

8. América 8 5 2 2 1 3 2 1

9. Monterrey 7 5 2 1 2 9 5 4

10. Tijuana 7 6 1 4 1 5 5 0

11. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0

12. Querétaro 5 5 1 2 2 5 5 0

13. Puebla 5 6 1 2 3 4 6 -2

14. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3

15. Juárez 4 5 1 1 3 7 10 -3

16. León 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12

18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8