Vistazo a la sexta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Puebla 2 Juan Vargas (29), Édgar Guerra (41)
Pumas 3 Guillermo Martínez (44), Robert Morales (64 penal), Juninho (88)
Toluca 1 Paulo Dias "Paulinho" (21)
Tijuana 0
- Sábado:
(23h00 GMT)
Atlético San Luis
Querétaro
Pachuca
Atlas
(01h06 GMT)
Juárez
Necaxa
(01h00 GMT)
Monterrey
León
(03h07 GMT)
Guadalajara
América
- Domingo:
(22h30 GMT)
Cruz Azul
Tigres
(23h00 GMT)
Santos
Mazatlán
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6
2. Pumas 12 6 3 3 0 12 6 6
3. Toluca 12 6 3 3 0 6 2 4
4. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5
5. Cruz Azul 10 5 3 1 1 9 6 3
6. Atlas 10 5 3 1 1 5 4 1
7. Pachuca 8 5 2 2 1 4 3 1
8. América 8 5 2 2 1 3 2 1
9. Monterrey 7 5 2 1 2 9 5 4
10. Tijuana 7 6 1 4 1 5 5 0
11. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0
12. Querétaro 5 5 1 2 2 5 5 0
13. Puebla 5 6 1 2 3 4 6 -2
14. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3
15. Juárez 4 5 1 1 3 7 10 -3
16. León 4 5 1 1 3 5 8 -3
17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12
18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8