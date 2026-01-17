Vistazo a la tercera fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la tercera jornada del campeonato de fútbol mexicano:
- Viernes:
Mazatlán 1 Jordan Sierra (86)
Monterrey 5 Jesús Corona (8), Jorge Rodríguez (21), Anthony Martial (25), Germán Berterame (56'), Iker Fimbres (66')
- Sábado:
(23h00 GMT)
Necaxa
Atlas
(23h07 GMT)
Guadalajara
Querétaro
(01h00 GMT)
Tigres
Toluca
(03h06 GMT)
Tijuana
Atlético San Luis
(03h05 GMT)
Cruz Azul
Puebla
- Domingo:
(18h00 GMT)
Pumas
León
(23h00 GMT)
Santos
Juárez
(01h06 GMT)
Pachuca
América
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Monterrey 6 3 2 0 1 7 2 5
2. Toluca 6 2 2 0 0 4 1 3
3. Guadalajara 6 2 2 0 0 3 0 3
4. Tijuana 4 2 1 1 0 2 1 1
5. Pumas 4 2 1 1 0 2 1 1
6. Atlético San Luis 3 2 1 0 1 3 2 1
7. Cruz Azul 3 2 1 0 1 3 2 1
8. Necaxa 3 2 1 0 1 3 3 0
9. León 3 2 1 0 1 3 3 0
10. Juárez 3 2 1 0 1 2 2 0
. Tigres 3 2 1 0 1 2 2 0
12. Puebla 3 2 1 0 1 2 2 0
13. Pachuca 3 2 1 0 1 2 3 -1
14. Atlas 3 2 1 0 1 1 2 -1
15. Querétaro 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. América 1 2 0 1 1 0 2 -2
17. Santos 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Mazatlán 0 3 0 0 3 3 9 -6