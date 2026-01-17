Vistazo a la tercera fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la tercera jornada del campeonato de fútbol mexicano:

- Viernes:

Mazatlán 1 Jordan Sierra (86)

Monterrey 5 Jesús Corona (8), Jorge Rodríguez (21), Anthony Martial (25), Germán Berterame (56'), Iker Fimbres (66')

- Sábado:

(23h00 GMT)

Necaxa

Atlas

(23h07 GMT)

Guadalajara

Querétaro

(01h00 GMT)

Tigres

Toluca

(03h06 GMT)

Tijuana

Atlético San Luis

(03h05 GMT)

Cruz Azul

Puebla

- Domingo:

(18h00 GMT)

Pumas

León

(23h00 GMT)

Santos

Juárez

(01h06 GMT)

Pachuca

América

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 6 3 2 0 1 7 2 5

2. Toluca 6 2 2 0 0 4 1 3

3. Guadalajara 6 2 2 0 0 3 0 3

4. Tijuana 4 2 1 1 0 2 1 1

5. Pumas 4 2 1 1 0 2 1 1

6. Atlético San Luis 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Cruz Azul 3 2 1 0 1 3 2 1

8. Necaxa 3 2 1 0 1 3 3 0

9. León 3 2 1 0 1 3 3 0

10. Juárez 3 2 1 0 1 2 2 0

. Tigres 3 2 1 0 1 2 2 0

12. Puebla 3 2 1 0 1 2 2 0

13. Pachuca 3 2 1 0 1 2 3 -1

14. Atlas 3 2 1 0 1 1 2 -1

15. Querétaro 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. América 1 2 0 1 1 0 2 -2

17. Santos 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Mazatlán 0 3 0 0 3 3 9 -6