Vistazo a la undécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la undécima jornada del campeonato de fútbol mexicano:

Viernes:

Juárez 2 Oscar Estupiñán (43 penal), José Rodríguez (62)

León 0

- Sábado:

(23H00 GMT)

Puebla

Guadalajara

Pachuca

Atlético San Luis

Atlas

Necaxa

(01h00 GMT)

Monterrey

Santos

Toluca

Mazatlán

(03H05 GMT)

América

Pumas

- Domingo:

(23H00 GMT)

Querétaro

Tigres

(03H05 GMT)

Tijuana

Cruz Azul

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 24 10 7 3 0 21 12 9

2. Toluca 22 10 7 1 2 28 13 15

3. Monterrey 22 10 7 1 2 22 17 5

4. América 21 10 6 3 1 19 10 9

5. Tigres 19 10 5 4 1 19 9 10

6. Juárez 18 11 5 3 3 15 12 3

7. Tijuana 16 10 4 4 2 19 11 8

8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1

9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0

10. León 12 11 3 3 5 10 18 -8

11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3

12. Atlético San Luis 10 10 3 1 6 15 16 -1

13. Santos 10 10 3 1 6 13 17 -4

14. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8

15. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5

16. Querétaro 8 10 2 2 6 11 18 -7

17. Atlas 7 10 1 4 5 15 24 -9

18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15

