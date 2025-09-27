Vistazo a la undécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano
Resultados y goleadores de los partidos de la undécima jornada del campeonato de fútbol mexicano:
Viernes:
Juárez 2 Oscar Estupiñán (43 penal), José Rodríguez (62)
León 0
- Sábado:
(23H00 GMT)
Puebla
Guadalajara
Pachuca
Atlético San Luis
Atlas
Necaxa
(01h00 GMT)
Monterrey
Santos
Toluca
Mazatlán
(03H05 GMT)
América
Pumas
- Domingo:
(23H00 GMT)
Querétaro
Tigres
(03H05 GMT)
Tijuana
Cruz Azul
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 24 10 7 3 0 21 12 9
2. Toluca 22 10 7 1 2 28 13 15
3. Monterrey 22 10 7 1 2 22 17 5
4. América 21 10 6 3 1 19 10 9
5. Tigres 19 10 5 4 1 19 9 10
6. Juárez 18 11 5 3 3 15 12 3
7. Tijuana 16 10 4 4 2 19 11 8
8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1
9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0
10. León 12 11 3 3 5 10 18 -8
11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3
12. Atlético San Luis 10 10 3 1 6 15 16 -1
13. Santos 10 10 3 1 6 13 17 -4
14. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8
15. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5
16. Querétaro 8 10 2 2 6 11 18 -7
17. Atlas 7 10 1 4 5 15 24 -9
18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15
