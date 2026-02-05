Vistazo a la violencia en Gaza meses después del alto el fuego entre Israel y Hamás

JERUSALÉN (AP) — A medida que los cadáveres de la veintena de palestinos muertos en ataques israelíes llegaban a hospitales en Gaza el miércoles, el director de uno de ellos planteó una pregunta que lleva meses resonado en el territorio devastado por la guerra.

“¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?”, escribió Mohamed Abu Selmiya en una publicación en Facebook.

Al menos 556 palestinos han fallecido en ataques israelíes desde la entrada en vigor de una tregua mediada por Estados Unidos en octubre, incluyendo 24 el miércoles y 30 el sábado, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cuatro soldados israelíes han muerto en la Franja en el mismo período, y varios más resultaron heridos, incluyendo uno que, según el ejército, sufrió lesiones graves cuando insurgentes abrieron fuego durante la noche cerca de la línea de alto el fuego en el norte de Gaza.

Otros puntos del acuerdo se han estancado, como el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción del sitiado enclave palestino. La apertura del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto generó esperanzas de nuevos avances, pero menos de 50 personas pudieron pasarlo el lunes.

Rehenes liberados mientras otros asuntos se demoran

En octubre, después de meses de negociaciones estancadas, Israel y Hamás aceptaron un plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra desatada por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

En aquel momento, Trump dijo que conduciría a una “Paz Fuerte, Duradera y Eterna”.

Hamás liberó a todos los rehenes vivos que aún retenía al inicio de la tregua a cambio de que Israel hiciese lo propio con miles de prisioneros palestinos y los restos de otros.

Pero las cuestiones más importantes que el pacto pretendía abordar, incluyendo el futuro gobierno de la Franja, fueron recibidas con reservas, y Estados Unidos no ofreció un calendario firme.

La devolución de los restos de los rehenes, por otra parte, se extendió mucho más allá del plazo de 72 horas contemplado en el acuerdo. Israel recuperó el cuerpo del último la semana pasada, después de acusar a Hamás y otros grupos insurgentes de violar el alto el fuego al no entregar todos los cuerpos. Los insurgentes apuntaron que no pudieron localizar todos los restos rápidamente debido a la enorme destrucción causada por la guerra, un argumento que Israel rechazó.

El alto el fuego también exigía la entrada inmediata de ayuda humanitaria, incluyendo equipos para retirar escombros y rehabilitar la infraestructura. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias sostienen que la entrega de ayuda a los dos millones de palestinos en Gaza ha sido insuficiente debido a problemas de aduanas y otros retrasos. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la ayuda a Gaza, calificó las afirmaciones de la ONU como “simplemente una mentira”.

El alto el fuego se mantiene pese a las acusaciones

La violencia se ha reducido de forma drástica desde que el alto el fuego detuvo una guerra que se cobró la vida de más de 71.800 palestinos, según el Ministerio de Salud gazatí. El ministerio forma parte del gobierno liderado por Hamás y elabora registros detallados que generalmente son considerados fiables por las agencias de la ONU y expertos independientes.

Los insurgentes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el ataque inicial de octubre de 2023 y tomaron alrededor de 250 rehenes.

Ambas partes dicen que el acuerdo sigue en vigor y utilizan la expresión “alto el fuego” en sus comunicados. Pero Israel acusa a los combatientes de Hamás de operar más allá de la línea de tregua que divide la Franja por la mitad, amenazando a sus tropas y abriendo fuego ocasionalmente. Hamás, por su parte, acusa a las fuerzas israelíes de disparos y ataques en áreas residenciales lejos de esa línea.

Los palestinos han pedido a los mediadores estadounidenses y árabes que hagan que Israel frene los ataques mortales, cuyas víctimas suelen ser civiles. Entre los fallecidos el miércoles había cinco menores, incluidos dos bebés. Hamás, que acusa a Israel de cientos de infracciones, lo calificó de “grave incumplimiento del acuerdo de alto el fuego”.

En una declaración conjunta el domingo, ocho países árabes y musulmanes condenaron las acciones de Israel desde la entrada en vigor del pacto e instaron a todas las partes a actuar con moderación “para preservar y mantener el alto el fuego”.

Israel sostiene que responde a las violaciones diarias cometidas por Hamás y que actúa para proteger a sus tropas. “Mientras las acciones de Hamás socavan el alto el fuego, Israel sigue plenamente comprometido a mantenerlo”, indicó el ejército en un comunicado el miércoles.

“Uno de los escenarios para los que (el ejército) debe estar preparado es que Hamás esté utilizando una táctica de engaño como hizo antes del 7 de octubre y rearmándose y preparándose para un ataque cuando les sea conveniente”, dijo el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar.

Algunas señales de avance

La devolución de los restos del último rehén, la apertura limitada del cruce de Rafah y el nombramiento de un comité palestino para gobernar Gaza y supervisar su reconstrucción mostraron una disposición a avanzar en el acuerdo a pesar de la violencia.

El mes pasado, el enviado estadounidense Steve Witkoff, que desempeñó un papel clave en la mediación de la tregua, dijo que era el momento de “transitar del alto el fuego a la desmilitarización, el gobierno tecnócrata y la reconstrucción”.

Para ello, Israel y Hamás tendrán que abordar grandes cuestiones en las que están profundamente divididos, como si Israel se retirará por completo de Gaza y si Hamás depondrá las armas.

Aunque los líderes políticos se aferran al término "alto el fuego" y aún no se han retirado del proceso, la desesperación va en aumento en la Franja.

El sábado, Atallah Abu Hadaiyed escuchó explosiones en la Ciudad de Gaza durante sus oraciones matinales y salió corriendo. Se encontró con sus primos tendidos en el piso, rodeados de llamas.

"No sabemos si estamos en guerra o en paz", dijo desde un campamento de desplazados, mientras las tiras de lona de la tienda que tenía detrás volaban con el viento.

La periodista de The Associated Press Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Gaza, contribuyó a este despacho.

