HONG KONG (AP) — Los líderes de 26 países participaron junto al presidente de China, Xi Jinping, en la conmemoración el miércoles del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con un desfile militar en la capital del país, en una muestra de solidaridad entre naciones amigas de Beijing.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien realizó un inusual viaje al extranjero, flanquearon a Xi mientras ascendían al palco con vistas a la Plaza de Tiananmen y observaban el despliegue de equipos militares y tropas. Según los observadores, la aparición conjunta de los tres líderes era una muestra de unidad frente a Estados Unidos.

Mandatarios de Estados Unidos, Europa Occidental, Japón e India no estuvieron presentes en el evento y otros como Corea del Sur y Singapur enviaron a funcionarios de menor nivel. Con todo, la lista de invitados de Xi mostraba la creciente influencia de Beijing en el Sur Global y en otras economías emergentes.

A continuación, un vistazo a los invitados de Xi:

Adversarios de EEUU

Junto a Putin y Kim estaba el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, todos ellos considerados adversarios de Estados Unidos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un estrecho aliado del Kremlin, caminó junto a Kim después de las fotos grupales.

Putin y Kim conversaron animadamente con Xi mientras subían las escaleras hacia la plataforma de observación.

La imagen de estos líderes junto a Xi fue percibida por los observadores como un desafío al orden internacional encabezado por Washington.

Líderes de Asia, África y América

La mayoría de los mandatarios presentes en el evento procedían del continente asiático.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, que en un primer momento había cancelado el viaje debido a las protestas en su país, estuvo finalmente en Beijing y compartió palco con otros líderes del sudeste asiático, como el rey de Camboya, Norodom Sihamoni: el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

El líder de la junta militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, también acudió.

Entre los invitados había líderes del sur y el centro del continente, como el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, y el de Congo, Denis Sassou Nguesso, estuvieron también en la capital china.

El único líder de las Américas presente fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

La lista de mandatarios presentes coincidió en gran medida con la de asistentes a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada días antes, pero hubo algunas bajas notables antes del desfile, incluida la de los representantes de India y Turquía.

El primer ministro de India, Narendra Modi, publicó unas cálidas palabras sobre sus encuentros con Xi y Putin en X. Junto a una foto en la que aparecía viajando con Putin, escribió que “las conversaciones con él siempre son interesantes”, y agregó que mantuvo una “reunión fructífera” con Xi.

Ausencias europeas

Aparte de Putin y Lukashenko, los únicos otros líderes europeos en el desfile fueron el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, que es afín al Krmelin, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Los exprimeros ministros de Rumanía Adrian Năstase y Viorica Dăncilă se tomaron la foto grupal con los líderes en activo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.