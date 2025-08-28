Vistazo a los viajes al extranjero de Kim Jong Un, que visitará China la próxima semana

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, realizará un inusual viaje al extranjero la próxima semana, cuando acuda a China para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Kim ha viajado por Asia desde que asumió el poder en 2011.

A continuación, un vistazo a esos viajes fuera de su hermética nación:

Marzo de 2018: Kim visita China en su primer viaje a un país extranjero desde que asumió el poder en 2011 y se reunió con el presidente, Xi Jinping.

Mayo 2018: Kim aterrizó en un aeropuerto en Dalian, China, convirtiéndose en el primer gobernante norcoreano en viajar al extranjero en avión en décadas.

Junio 2018: El mandatario viajó a Singapur para su primera cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego visitó China.

Enero 2019: Kim volvió a visitar China.

Febrero 2019: Kim visitó Vietnam para su segunda cumbre con Trump.

Abril 2019: El mandatario viajó a Rusia para una cumbre muy esperada con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Pacífico.

Septiembre de 2023: Kim viajó en tren para verse de nuevo con Putin en un centro espacial.

