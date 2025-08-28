Vistazo a los viajes al extranjero de Kim Jong Un, que visitará China la próxima semana
- 1 minuto de lectura'
El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, realizará un inusual viaje al extranjero la próxima semana, cuando acuda a China para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Kim ha viajado por Asia desde que asumió el poder en 2011.
A continuación, un vistazo a esos viajes fuera de su hermética nación:
Marzo de 2018: Kim visita China en su primer viaje a un país extranjero desde que asumió el poder en 2011 y se reunió con el presidente, Xi Jinping.
Mayo 2018: Kim aterrizó en un aeropuerto en Dalian, China, convirtiéndose en el primer gobernante norcoreano en viajar al extranjero en avión en décadas.
Junio 2018: El mandatario viajó a Singapur para su primera cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego visitó China.
Enero 2019: Kim volvió a visitar China.
Febrero 2019: Kim visitó Vietnam para su segunda cumbre con Trump.
Abril 2019: El mandatario viajó a Rusia para una cumbre muy esperada con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el Pacífico.
Septiembre de 2023: Kim viajó en tren para verse de nuevo con Putin en un centro espacial.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de Kim Jong-un
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Una auditoría del Gobierno sostiene que la agencia de Spagnuolo pagó 30% más por medicamentos
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley