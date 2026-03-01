Vistazo a principales figuras políticas y religiosas de Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un fuerte ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense Donald Trump instó a la población iraní a “tomar el control de su destino” y levantarse contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979

Funcionarios israelíes informaron a The Associated Press que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, murió en el ataque, junto con otros altos mandos militares. Trump anunció la muerte de Jamenei poco después en redes sociales, al afirmar que “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” había llegado con la muerte del ayatolá

Sin embargo, incluso si los principales líderes de Irán fueron asesinados, el cambio de régimen no está garantizado

A continuación se ofrece un vistazo a los principales líderes políticos y espirituales de Irán

Líder supremo Alí Jamenei

En 1989, Jamenei se convirtió en el líder supremo de Irán tras la muerte de Ruholá Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán. Jamenei desempeñó un papel importante en el movimiento que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi en la revolución de 1979

Jamenei, de 86 años, es el comandante en jefe de Irán y tiene la última palabra en todos los asuntos de política y religión. La Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán que protege a la República Islámica, le responde directamente

Jamenei ha estado al mando durante anteriores represiones contra manifestantes en Irán. Recientemente señaló que Irán estaba listo para tomar represalias ante cualquier ataque estadounidense

Uno de los primeros ataques el sábado impactó cerca de las oficinas de Jamenei. Dos funcionarios israelíes dijeron a la AP que había muerto, al hablar bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal y sin ofrecer más detalles. Trump confirmó después la muerte de Jamenei en una publicación en Truth Social

Presidente Masoud Pezeshkian

El presidente de Irán es visto en términos generales como un reformista. Excirujano cardíaco, Pezeshkian asumió el cargo el 28 de julio de 2024. El presidente es el segundo funcionario de mayor rango en Irán y actúa como jefe de gobierno, encargado de la administración diaria, la política económica y de implementar los decretos del líder supremo

Los iraníes eligen a un presidente y a un Parlamento por mandatos de cuatro años

Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi

El canciller de Irán es un diplomático de larga trayectoria y fue un negociador clave del ya extinto acuerdo nuclear de 2015. Fue nombrado el 21 de agosto de 2024

Días antes del ataque del sábado, Araghchi advirtió que un conflicto con Estados Unidos será “una guerra devastadora” y reiteró el interés de Teherán en una solución pacífica antes de las conversaciones de alto riesgo de esta semana

Asesor de Jamenei en política pública, Alí Larijani

Larijani proviene de una de las familias políticas más famosas de Irán. Expresidente del Parlamento y asesor principal de políticas, fue designado para asesorar a Jamenei sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump

En enero, Estados Unidos impuso sanciones adicionales contra funcionarios iraníes, incluido Larijani, a quienes se acusó de reprimir protestas en todo el país que desafiaban al gobierno teocrático de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de ser uno de los primeros funcionarios en pedir violencia contra los manifestantes iraníes

Jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejehi

Jurista conservador y fiscal de línea dura, Mohseni Ejehi es jefe del Poder Judicial desde 2021. Es considerado ampliamente un leal a Jamenei

Los medios estatales citaron a Mohseni Ejehi en enero diciendo que no habría “ninguna indulgencia” para quienes estuvieran detrás de la ola de disturbios

Jefe de la Asamblea de Expertos, Mohammad-Ali Movahedi Kermani

Movahedi Kermani es el jefe del órgano clerical de 88 miembros responsable de designar al próximo líder supremo. La Asamblea de Expertos es la versión iraní del Colegio Cardenalicio del Vaticano

Secretario del Consejo de Guardianes, Ahmad Jannati

Jannati es el líder de facto del Consejo de Guardianes de Irán, un órgano de 12 miembros que examina a los candidatos a cargos públicos, así como la legislación, y descarta a las personas que considera incompatibles con el sistema teocrático islámico de Irán. Está integrado por seis teólogos islámicos y seis expertos legales

El consejo puede descalificar a candidatos presidenciales que se perciba que no están alineados con el líder supremo

Jefe de gabinete de Jamenei, Mohammad Golpayegani

Golpayegani es un clérigo islámico y confidente de larga data de Jamenei. Dirige la oficina del líder supremo

Asesor de Jamenei en asuntos internacionales, Ali Akbar Velayati

Médico de formación, Velayati fue anteriormente ministro de Relaciones Exteriores de Irán y es un asesor principal de Jamenei en asuntos internacionales. Participa en la política nuclear del país

Asesor de Jamenei en política exterior, Kamal Kharazi

Kharazi es un asesor de confianza de Jamenei en política exterior, especialmente durante las recientes conversaciones nucleares con Washington

Exdiplomático y exministro de Exteriores, Kharazi representó anteriormente a Irán ante Naciones Unidas. Ha ocupado numerosos cargos gubernamentales, diplomáticos y académicos

Primer vicepresidente Mohammad Reza Aref

Aref se desempeña como uno de los principales adjuntos del presidente y dirige las reuniones del gabinete cuando el presidente está ausente. Actúa como enlace entre el presidente y el Parlamento

Presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf

Exalcalde de Teherán y general de la Guardia Revolucionaria, Ghalibaf fue reelegido presidente del Parlamento el 27 de mayo de 2025. Es un político conservador que fue vinculado a represiones contra estudiantes en 1999 y 2003

Imán de la oración del viernes en Teherán, Ahmad Khatami

Khatami pertenece al Consejo de Guardianes de 12 miembros de Irán y es un influyente líder de oración y figura religiosa leal al líder supremo. Es miembro de la Asamblea de Expertos de Irán y desde hace tiempo es conocido por sus posturas de línea dura

En enero, Khatami pidió la pena de muerte para los manifestantes detenidos en una represión a nivel nacional, y describió a quienes participaban en los disturbios como “mayordomos” de Netanyahu y “soldados de Trump”

Hijo del líder supremo, Mojtaba Jamenei

El segundo hijo mayor de Jamenei es un clérigo de rango medio y el supuesto sucesor del líder supremo. Tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán. Mojtaba sirvió en las fuerzas armadas durante la guerra Irán-Irak, y se dice que ejerce influencia entre bambalinas como guardián de acceso a su padre

Ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh

Nasirzadeh se convirtió en ministro de Defensa en 2024 tras desempeñar funciones de liderazgo en el ejército y la fuerza aérea de Irán, y estuvo entre los ministros iraníes que amenazaron con ataques de represalia contra bases estadounidenses en Oriente Medio, incluso antes de los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes

Israel informó el sábado que Nasirzadeh murió en los ataques iniciales de la guerra, que impactaron lugares donde se habían reunido líderes militares. __

Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, y Josef Federman en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.