Viticultor francés condenado a prisión por vender champán falsificado

Un tribunal del este de Francia condenó el martes a un viticultor a prisión por producir y vender un champán falsificado a partir de vinos comprados en España y el sur de Francia, a los que añadía gas carbónico.

El tribunal de la ciudad de Reims condenó a Didier Chopin, de 56 años, a 18 meses de prisión efectiva y otros 30 meses en suspenso. Su esposa recibió una condena en suspenso de dos años por los mismos cargos de fraude y usurpación de marca protegida.

El viticultor, asimismo, tendrá interdicción de trabajar o dirigir cualquier empresa en la industria del champán durante cinco años.

El condenado produjo y vendió cientos de miles de botellas de champán falso durante un año, entre 2022 y 2023.

El valor total del fraude se estimó en varios millones de euros, por los cuales deberá pagar indemnizaciones a las partes afectadas, incluido el comité Champán y varios compradores.

Durante el juicio, la fiscalía denunció "una lógica cínica y premeditada de lucro".

Chopin y su esposa recibieron multas de 100.000 euros cada uno, y su sociedad matriz, SAS Chopin, fue multada con 300.000 euros por cargos de malversación y uso indebido de activos de la empresa.

"Cometí un error, estoy arruinado y no tengo nada que añadir", declaró Chopin a los periodistas durante el juicio.

El abogado del viticultor, Francis Fossier, había solicitado una pena de prisión suspendida, señalando que su cliente ya pasó "siete meses" en prisión en Marruecos "en condiciones horribles".

Tras la revelación del fraude en 2023, Chopin huyó a Marruecos y lanzó un negocio de horticultura. Posteriormente fue arrestado, condenado y encarcelado allí por acusaciones relacionadas con cheques sin fondos.

Otro juicio por violaciones aduaneras —sobre la exportación del champán falso— fue aplazado hasta el 3 de febrero de 2026.

El viticultor también enfrenta un procedimiento judicial después de que cinco exempleadas lo acusaran de agresión sexual.

